Samsung Black Weeks: Große Rabatte auf Handys & Co.

Samsung hat die Black Weeks gestartet - eine Rabatt­aktion, bei der Käufer in den Kate­gorien Smart­phones, Tablets, Weara­bles, TV & Audio, Haus­halts­geräte und Tarife sparen können. Die Auswahl erstreckt sich nicht über den ganzen Katalog des Herstel­lers, beinhaltet aber durchaus attrak­tive Produkte, etwa das beson­ders ausdau­ernde Smart­phone Galaxy M31s oder das erschwing­liche 10-Zoll-Tablet Galaxy Tab S6 Lite. Inner­halb der Kampagne gibt es über­dies ein Angebot, das zu einem bestimmten Artikel, etwa dem Galaxy Note 20 Ultra, eine gratis Drein­gabe, beispiels­weise ein Smart-TV, gewährt. Was taugen die Samsung-Deals? Wir haben den Check gemacht.

Samsung Black Weeks: Redu­zierte Smart­phones und Tablets

Sparen bei den Samsung Black Weeks

Samsung Für 99 Euro wandert das Galaxy M11 im Rahmen der Aktion über die virtu­elle Laden­theke des Herstel­lers. Wir fanden das mit 6,4-Zoll-Display, Triple-Kamera und 5000-mAh-Akku ausge­stat­tete Telefon bei konkur­rie­renden Shops erst ab circa 150 Euro. Das – immer noch empfeh­lens­werte – Galaxy S10+ kostet aktuell bei Samsung 555 Euro in der 512-GB-Ausgabe. Außer­halb eBays beträgt der güns­tigste Preis rund 640 Euro. Das Galaxy A21s vereint vier rück­sei­tige Kameras, eine 6,5-Zoll-Anzeige und eine statt­liche Batterie (5000 mAh). Samsungs 159 Euro für die 128-GB-Edition inner­halb der Black Weeks stehen mehr als 200 Euro bei anderen Portalen gegen­über. Black Weeks: Smartphones

Samsung In der Mittel­klasse ist das Galaxy M31s ange­sie­delt. Es wartet mit einem 6,5-Zoll-Display (Full HD+), groß­zügigem 6000-mAh-Strom­spei­cher und einer Quad-Kamera auf. Momentan genügen Samsung 209 Euro für das Smart­phone, anderswo geht es ab 311 Euro los. Sie benö­tigen eher ein neues Tablet? Das Galaxy Tab S6 Lite (64 GB) ist akti­ons­bedingt auf 299 Euro (Wi-Fi) respek­tive 349 Euro (LTE) redu­ziert. Damit bietet Samsung außer­halb eBays die WLAN-Ausgabe 30 Euro und die 4G-Fassung knapp 50 Euro güns­tiger als andere Shops an. Black Weeks: Tablets

Samsung Sie benö­tigen mehr Leis­tung? Der Hersteller hat auch das regu­läre Galaxy Tab S6 rabat­tiert. Es werden 519 Euro für die Wi-Fi-Version (128 GB) und 569 Euro für die LTE-Version (256 GB) verlangt. Somit ergibt sich eine Ersparnis von 50 Euro (WLAN-Modell) bezie­hungs­weise 140 Euro (LTE-Modell).

Samsung Black Weeks: Weara­bles und Bundles

Black Weeks: Wearables und Bundles

Samsung Sehen wir uns nun die Zubehör-Artikel an. Die erste Galaxy Watch erschien vor rund zwei Jahren, ist aber nach wie vor einen Kauf wert. Dank MIL-STD-810G und IP68 ist die Smart­watch äußerst robust, das hoch­auf­lösende Super-AMOLED-Display sorgt für eine scharfe Darstel­lung. Für die 46-mm-Fassung möchte Samsungs Verkaufs­platt­form momentan 159 Euro haben, womit Wett­bewerber rund 30 Euro unter­boten werden. Für völlig kabel­losen und akus­tisch anspruchs­vollen Musik­genuss sorgen die Blue­tooth-Kopf­hörer Galaxy Buds+. Der Hersteller bietet diese rabat­tiert auf 79 Euro an, während der Kosten­faktor anderswo bei 99 Euro liegt.

Unter dem Slogan „Das Leben ist ein Wunsch­kon­zert“ offe­riert Samsung schließ­lich Bündel. In diesem Fall können Sie sich für ein Haupt­pro­dukt und einer kosten­losen Zugabe entscheiden. Da sich die ange­gebenen Erspar­nisse an der UVP des Herstel­lers orien­tieren, fällt diese in Rela­tion zur aktu­ellen Markt­situa­tion letzt­end­lich geringer aus. So gibt das Unter­nehmen etwa an, dass Sie bei der Kombi­nation bestehend aus Galaxy S20+ (128 GB) und Galaxy Tab S5e (Wi-Fi) 40 Prozent des Betrages (fast 600 Euro) sparen. Es werden 873,82 Euro fällig.

Wenn wir einen Preis­ver­gleich beider Produkte voll­ziehen, kommen wir auf insge­samt 1044 Euro. Das Spar­schwein wird also tatsäch­lich um 170 Euro geschont. Ein weiteres Beispiel-Bündel ist das Galaxy Note 20 Ultra (256 GB) im Set mit dem Smart-TV TU8079 (4K, 50 Zoll). Samsung errechnet eine 36-prozen­tige Ersparnis, was beinahe 700 Euro entspricht. Sie müssen für das Set 1166 Euro inves­tieren. In der Realität sparen Sie bei einem Kosten­punkt von 1291 Euro rund 125 Euro.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zu den Black Weeks

Die Kampagne begann gestern Abend und läuft bis zum 30. November 2020 um 23:59 Uhr. Wie gehabt gilt die Aktion nur solange der Vorrat reicht. Versand­kosten fallen keine an. Vom 29. November ab 12 Uhr bis zum 30. November um 23:59 Uhr wird Samsung ergän­zend eine Cyber-Monday-Aktion starten. Neben den von uns genannten Produkten gibt es noch zahl­reiche andere Ange­bote inner­halb der Black Weeks.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.