Android 14: Diese Samsung-Handys sollen One UI 6 erhalten

Samsung arbeitet fleißig an seiner auf Android 14 basie­renden Benut­zer­ober­fläche One UI 6. Entspre­chend der aktuell gültigen Update­politik lässt sich erör­tern, welche Smart­phones und Tablets des Herstel­lers für die Aktua­lisie­rung berech­tigt sind. Mehr als drei Dutzend Mobil­geräte dürften demnach den Versi­ons­sprung voll­ziehen - ange­fangen beim aktu­ellen Zugpferd Galaxy S23 bis zum Mittel­klasse-Hit Galaxy A54 und zum abso­luten Einstei­ger­modell Galaxy A04s. Besitzer eines Galaxy Tab S8 kommen höchst­wahr­schein­lich eben­falls zum Zug.

Wir listen alle Kandi­daten für One UI 6 nach­fol­gend auf.

One UI 6: Update für High-End-Smart­phones

Ein neues One UI naht

Bild: Samsung

Seinen aktu­elleren High-End-Tele­fonen wird Samsung mit Sicher­heit Android 14 spen­dieren. Ob das Unter­nehmen auch das Galaxy S20 noch dies­bezüg­lich unter­stützt, bleibt abzu­warten. SamMobile hat sich die Mühe gemacht, entspre­chend der Hersteller-Richt­linien alle Update-Kandi­daten der verschie­denen Gerä­teklassen heraus­zusu­chen. Dabei wurden die Smart­phones der Galaxy-S-Serie und die Foldables der Galaxy-Z-Serie berück­sich­tigt. Entspre­chend sähe die Liste folgen­der­maßen aus:





One UI 6: Update für Mittel­klasse-Smart­phones

Insbe­son­dere die Galaxy-A5x-Produkte kommen bei der breiten Masse gut an. Für jüngere Modelle dieser Serie und den Serien Galaxy A7x sowie Galaxy A3x stehen die Chancen auf Android 14 in Form von One UI 6 gut. Die folgenden Modelle dürfte Samsung in seinem Update-Fahr­plan einge­tragen haben:





One UI 6: Update für Einsteiger-Smart­phones

Seine güns­tigsten Smart­phones lässt der südko­rea­nische Hersteller in puncto Support auch nicht so schnell fallen. Neben Galaxy A und Galaxy M zählen dazu auch Handys der Reihe Galaxy F. Jene ist bei uns in Deutsch­land aller­dings nicht verfügbar. Falls Sie ein impor­tiertes Galaxy F54, Galaxy F23 oder Galaxy F14 5G besitzen, dürfte Sie One UI 6 errei­chen. Ansonsten profi­tieren wohl diese Smart­phones:





One UI 6: Update für Samsung-Tablets

Das Galaxy Tab S7 erschien im August 2020. Je nachdem wann Samsung das Update auf One UI 6 fertig­stellt, könnte auch diese Serie noch eine Aktua­lisie­rung erhalten. Ansonsten werden wohl nur Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S8 Ultra bedacht.

Mögli­cher­weise startet der Beta­test für das Galaxy S23 schon im Juli.