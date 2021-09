Galaxy Note: Samsung verlängert Markennamen nicht

Die Smart­phone-Serien Galaxy S, Galaxy Z und Co. werden auch weiterhin für Samsung eine große Rolle spielen. Die Marke Galaxy Note wurde aber nicht verlän­gert.

Den Schutz von Waren­zei­chen zu aktua­lisieren, mit denen Konsu­menten bestimmte Produkte verbinden, ist essen­ziell; im Fall der Marke Galaxy Note scheint es Samsung aber nicht mehr wichtig zu sein. Jeden­falls wurde bekannt, dass das Unter­nehmen die Rechte für beinahe alle seiner Smart­phone-Serien erneuern ließ – mit Ausnahme der lang­jäh­rigen Phablet-Reihe. So wurden die High-End-Marke Galaxy S, die Foldable-Sektion Galaxy Z, die Einsteiger- und Mittel­klasse-Produkte Galaxy A und die Budget-Handys Galaxy M verlän­gert. Zumin­dest im Heimat­land Südkorea ist anschei­nend derzeit kein neues Galaxy Note geplant.

Galaxy Note: Weiteres Anzei­chen für das Ende

War das Galaxy Note 20 (Ultra) das letzte Note?

Samsung

Vor knapp zehn Jahren brachte Samsung ein Smart­phone heraus, das mit einem für dama­lige Verhält­nisse gigan­tischen 5,3-Zoll-Display und der S-Pen-Bedie­nung über­raschte. Bis 2020 gab es stets eine neue Gene­ration des Galaxy Note. Dieses Jahr vertrös­tete der Hersteller die Fans des Stift-Akro­baten mit der Aussicht auf ein zukünf­tiges Modell. Ob es dieses tatsäch­lich geben wird, bleibt abzu­warten, die jüngste geschäft­liche Entschei­dung des Konzerns stimmt skep­tisch. Das nieder­län­dische Portal Galaxy Club macht auf Erneue­rungen von Samsungs Smart­phone-Marken aufmerksam.

In einer südko­rea­nischen Daten­bank für Waren­zei­chen wurden die Einträge Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A und Galaxy M aktua­lisiert. Damit ist die Zukunft für die Einstei­ger­klasse, Mittel­klasse, Ober­klasse und Foldable-Sparte zumin­dest im Heimat­land des Herstel­lers gesi­chert. Das Unter­nehmen hat sein Port­folio konti­nuier­lich gestrafft, so mussten etwa Galaxy J, Galaxy C und Galaxy Ace weichen.

Mögliche Nach­folger des Galaxy Note

Es bleibt abzu­warten, ob Samsung nicht doch dem Galaxy Note neues Leben einhaucht, aller­dings spre­chen gewisse Akti­vitäten dagegen. So ist das Galaxy S21 Ultra mit dem Haupt­merkmal des Phablet-Pioniers, dem S-Pen, kompa­tibel. Das Foldable Galaxy Z Fold 3 5G lässt sich eben­falls mit dem schlauen Einga­bestift bedienen. Bei letz­terem ist das erheb­lich größere Display ein weiterer Plus­punkt. Aller­dings verfügen weder Galaxy S21 Ultra noch Galaxy Z Fold 3 5G über einen Einschub für den S-Pen. Das Acces­soire muss umständ­lich in eine separat erhält­liche Hülle gesteckt werden. Einen Vorteil hat das Galaxy Note also noch auf seiner Seite.

Dennoch hat Samsung das Fold 3 bereits als Note Z bezeichnet.