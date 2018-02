Da immer mehr Smartphone-Hersteller auf ein nahezu randloses Display setzen, erfordert dies auch neue Technologien im Bereich der Geräte-Sicherheit. Insbesondere der Fingerabdruck­sensor ist davon betroffen und ist bei den meisten Geräten auf der Rückseite verbaut.

Samsung Note 9 Datenblatt

Gerücht

Auch bei Samsung wird dies weiterhin so bleiben, wie die südkoreanische Website The Bell berichtet. Gemäß ihrer Informationen aus Zulieferer­kreisen sollte im Galaxy Note 9 tatsächlich solch ein Sensor verbaut werden. Aber aufgrund anhaltender technischer Probleme bei der Qualität der Erkennung sollen wohl die Pläne in dieser Richtung - vorerst - komplett eingestellt worden sein.

Entsprechend wird das Galaxy Note 9 mit einem traditionellen Fingerabdruck­sensor auf der Rückseite in den Handel kommen. Dieser dürfte ähnlich dem Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus unterhalb der Dual-Kamera verbaut sein, nachdem die Platzierung im Galaxy S8 (Plus) und Galaxy Note 8 für anhaltende Kritik sorgte.

Zu geringe Zuverlässigkeit

Das Galaxy Note 9 kommt mit einem klassischen Fingerabdrucksensor Seit nunmehr zwei Jahren scheint Samsung die Technologie in Kooperation mit verschiedenen Zulieferern zu erforschen, konnte aber bisher kein zufrieden­stellendes Ergebnis erreichen. Da bereits im Juni mit der Massen­fertigung der Display­einheiten begonnen wird, ist eine so große Änderung der Produktion wie bei einem im Display verbauten Fingerabdruck­sensor wohl nicht mehr möglich.

Dies muss aber nicht bedeuten, dass Samsung die Entwicklung gänzlich einstellt. Vielmehr wird das Projekt für das Galaxy Note 9 beendet, nachfolgende Modelle wie das Galaxy Note X oder ein Galaxy X könnten durchaus diese Technologie erhalten, sollte bis zu deren Projekt-Deadline ein entsprechender Durchbruch erzielt werden.

Zu den Partnern an Samsungs Projekt für einen In-Display-Fingerabdruck­sensor gehören die führenden Zulieferer für derartige Sensoren, darunter LSI, Qualcomm, EJS Tech, Beyond Eyes und auch Synaptics. Letztere haben bekanntlich den ersten markt­tauglichen Fingerabdruck­sensor für ein Touchscreen-Display vorgestellt, der aber anscheinend nicht gut genug für Samsungs Super-AMOLED-Displays ist.

In einem weiteren Beitrag lesen Sie, welche Arten von Fingerabdruck­sensoren es gibt und wie diese im Allgemeinen funktionieren.