Samsung-News: One UI 2.1, Galaxy Note 9, Note 20 und mehr

Samsung wertet das Galaxy Note 9 mit One UI 2.1 auf und arbeitet an Galaxy Note 20, Galaxy S30, Galaxy Tab S7 sowie Galaxy M51. Neuig­keiten zu diesen Mobil­ge­räten erhalten Sie hier.

Es gibt zahl­reiche Neuig­keiten rund um den Hersteller Samsung zu vermelden. So können sich Besitzer des Phablets Galaxy Note 9 über ein Update auf One UI 2.1 und Tablet-Fans über die 5G-Funk­tio­na­lität des Galaxy Tab S7 freuen. Für Nutzer von Mittel­klasse-Smart­phones steht das Galaxy M51 vor der Tür, wie ein Bench­mark-Eintrag zeigt. Samsung traf zudem weit­rei­chende Entschei­dungen in puncto Displays. So soll das Galaxy Note 20 keine gebo­genen Display­seiten mehr haben und BOE für den Galaxy-S30-Bild­schirm aus dem Rennen sein.

Neue Soft­ware für Note 9, moderner Mobil­funk für Tab S7

One UI 2.1 auf dem Galaxy Note 9

SamMobile

In zwei Monaten steht uns die Präsen­ta­tion der Galaxy-Note-20-Reihe bevor, das 2018er Stift-Phablet wird aber weiterhin gepflegt. Ein Update auf die Firm­ware N960FXXU5ETF5 hält auf dem Galaxy Note 9 in Deutsch­land Einzug. Mit dieser Soft­ware wird die Ober­fläche auf One UI 2.1 gehievt. Für Hobby-Foto­grafen dürften der Single-Take-Mode, welcher durch Druck auf den Auslöser eine Serie von Stand- und Bewegt­bil­dern kreiert und das Erschaffen eigener Filter inter­es­sant sein. Die zurück­ge­kehrte Pro-Video­auf­nahme, Quick Share und Music Share sind eben­falls Teil des Updates. Der Sicher­heits­patch des Galaxy Note 9 wurde auf den Stand Juni 2020 gebracht. Galaxy Tab 7+ bei der Bluetooth SIG

Bluetooth SIG Indes berichtet xda-deve­lo­pers, dass das Tablet-Duo Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7+ der Zulas­sungs­be­hörde Blue­tooth SIG einen Besuch abstat­tete. Die Modell­num­mern lauten SM-T97 und SM-T87. Beide Flach­rechner haben den Funk­stan­dard Blue­tooth 5.0 an Bord. Laut Bran­chen­in­sider Max Wein­bach findet der High-End-Chip­satz Snap­dragon 865 samt 5G-Modem Verwen­dung. Es könnte sogar sein, dass es gar keine Fassung mit LTE als höchsten Mobil­funk­stan­dard gibt. Die Bild­schirm­dia­go­nale des Galaxy Tab S7 beträgt angeb­lich 11 Zoll, jene des Galaxy Tab S7+ sogar 12,4 Zoll. Die Tab-S6-Reihe vari­iert zwischen 10,4 und 10,5 Zoll.

Galaxy M51 erwei­tert die Mittel­klasse, Note 20 wird flach

So könnte das Galaxy M51 aussehen

@OnLeaks / @Pigtou_ Bereits im März sickerten Fotos eines als Galaxy M51 gehan­delten Smart­phones durch, jetzt tauchte ein passender Geek­bench-Eintrag auf. Das Mittel­klasse-Phablet trägt die Modell­nummer SM-M515F und wird vom SoC Snap­dragon 675 ange­trieben. Üppig für ein Produkt dieser Gerä­te­klasse mutet der 8 GB betra­gende Arbeits­spei­cher an. Als Betriebs­system findet Android 10 Verwen­dung. Ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display, eine Triple-Kamera, ein Finger­ab­druck­sensor, ein 3,5-mm-Kopf­hö­rer­an­schluss und USB Typ C sollen zur weiteren Ausstat­tung des Galaxy M51 zählen. Wir wurden durch GSMArena auf den Geek­bench-Test aufmerksam. Das Galaxy Note 20 soll wie das Note 10 Lite ein flaches Display haben

Samsung Manche Anwender finden es schick, andere verteu­feln es – die Rede ist vom soge­nannten Edge-Display. Ende 2014 mit dem Galaxy Note Edge einge­führt, schaffte es der seit­lich gebo­gene Bild­schirm seither in viele Exem­plare von Samsungs Phablet-Sparte. Ob bei der Galaxy-Note-Serie oder bei anderen Produkten mit gewölbten Display­seiten, nicht selten klagen Nutzer über unfrei­willig ausge­löste Aktionen. Even­tuell ist das ein Grund, weshalb der Hersteller das Galaxy Note 20 mit voll­ständig ebener Anzeige konstru­iert. Zumin­dest behauptet das Bran­chen­kenner Ice universe.

Galaxy S30: Ände­rungen bei den Displays

Bleibt Samsung bei seiner aktu­ellen Nomen­klatur, erwartet uns Anfang 2021 wohl eher ein Galaxy S30 anstatt eines Galaxy S21. Außer der Konzern passt sich künftig hinsicht­lich der Bezeich­nung den Jahres­zahlen an. Wie auch immer die nächsten High-End-Smart­phones des Unter­neh­mens heißen mögen, sie sollen auf eine altbe­währte Hard­ware-Zutat setzen. Bislang wurden Bild­schirme von Samsungs haus­ei­gener Schmiede in den S-Modellen einge­setzt, doch es gab augen­schein­lich eine Erwä­gung, beim Wett­be­werber BOE einzu­kaufen. Diese Panels wären güns­tiger für den Hersteller gewesen und hätten in einigen Galaxy S30 Platz gefunden. Das Galaxy S30 kommt wie das S20 (Bild) mit Samsung-Display

Samsung Angeb­lich handelte es sich um eine 6,67 Zoll messende OLED-Anzeige mit 90 Hz. Ein Bericht aus Südkorea besagt aber nun, dass es die BOE-Displays nicht erfolg­reich durch Samsungs Test­ver­fahren geschafft hätten. Auch diese Infor­ma­tion kommu­ni­zierte Ice universe. Samsung über­prüft vorab, ob es Probleme bei der Qualität oder der Produk­tion gibt. Der Hersteller soll daraufhin mit seinem Vorhaben zurück­ge­ru­dert sein und wieder die haus­ei­genen Bild­schirme favo­ri­sieren. Zuvor sollen BOE-Displays bereits durch eine Quali­täts­kon­trolle von Apple gefallen sein. Ansonsten hätten diese Bild­schirme wahr­schein­lich im iPhone 12 Verwen­dung gefunden.