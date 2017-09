Samsung Galaxy Note 8 im Unboxing: Zubehör des 999-Euro-Smartphones

Das Highlight des Galaxy Note 8 ist die Stift-Bedienung per S Pen. Aber auch an Zubehör hat das Samsung-Smartphone einiges zu bieten. Wir haben einen Blick in die Verpackung des 999 Euro teuren Stift-Phablets geworfen.

Mit dem Galaxy Note 8 hat Samsung sein neuestes Stift-Phablet vorgestellt, das dem Konzern über das Debakel mit dem Note 7 hinweghelfen soll. Das Smartphone bietet einige interessante Features - allen voran die Bedienung mit dem S Pen genannten Stift, die es so bei aktuellen Handys auf dem Markt nur selten zu finden gibt. Auch das vom Galaxy S8 (Plus) bekannte gebogene Display im 18,5:9-Format sowie den Iris-Scanner bringt das Galaxy Note 8 mit. Neu ist zudem die Dual-Kamera, die es so bei Samsung bislang nicht gegeben hat.

Am Freitag startet der Verkauf des Samsung Galaxy Note 8. Vorbesteller erhalten das 999 Euro teure Smartphone mit einer Gratis-DeX-Station. Wir konnten bereits einen Blick in die Verpackung des Smartphones werfen und zeigen in den folgenden Bildern, welches Zubehör Samsung zum Galaxy Note 8 liefert.

