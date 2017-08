Samsung Galaxy Note 8: Das neue Phablet mit S-Pen in Bildern

Nach vielen Gerüchten und Leaks ist das Samsung Galaxy Note 8 jetzt offiziell vorgestellt worden. Wir zeigen Ihnen das neue Flaggschiff mit S-Pen in Bildern.

Samsung Galaxy Note 8 in Bildern

Samsung hat in New York sein neues Phablet-Flaggschiff, das Samsung Galaxy Note 8, vorgestellt. Damit will der koreanische Elektronikkonzern nun auch wieder Interessenten ein aktuelles Smartphone-Spitzenmodell anbieten, die ein Gerät mit Stylus suchen.

Für europäische Kunden ist das Galaxy Note 8 ein später Nachfolger des Galaxy Note 4. Die fünfte Auflage des Phablets ist hierzulande nie offiziell auf den Markt gekommen und anstelle des Note 6 sollte im vergangenen Jahr gleich ein Samsung Galaxy Note 7 veröffentlicht werden.

Bekanntermaßen mussten die Geräte zurückgezogen werden, so dass potenzielle Käufer umso mehr das neue Phablet-Modell erwarten, das wir Ihnen auf den nächsten Seiten in Bildern vorstellen.