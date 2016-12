Samsung macht Galaxy Note 7 auch in Europa fast unbrauchbar

Update für Samsung Galaxy Note 7 Wie berichtet wird Samsung in Nordamerika die noch im Umlauf verbliebenen Exemplare des Galaxy Note 7 in den nächsten Tagen weitgehend unbrauchbar machen. Aber auch in Europa will der koreanische Elektronikkonzern dafür sorgen, dass Kunden, die noch immer eines der zurückgerufenen Phablets verwenden, die Geräte zurückgeben.

Auf der für britische Kunden bestimmten Samsung-Webseite wird für den 15. Dezember ebenfalls ein Firmware-Update angekündigt. Dieses soll die Handhelds allerdings anders als in den USA und in Kanada nicht gänzlich unbrauchbar machen. Stattdessen wird die Akkukapazität weiter reduziert.

Den Angaben zufolge soll der Akku nach der Installation der Aktualisierung nur noch 30 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität haben. Dadurch muss das Smartphone deutlich öfter mit dem Ladekabel verbunden werden als ursprünglich vorgesehen. Samsung spricht davon, das Kundenrisiko durch diese Maßnahme weiter zu minimieren. Zudem sollen die Nutzer so zur Rückgabe der Phablets bewegt werden.

Bislang keine weiteren Updates für Deutschland

Für Deutschland hat der Hersteller bislang keine derartigen Maßnahmen angekündigt. Grundsätzlich gilt aber weiter der weltweite Rückruf der Smartphones. In Kanada sollen sich die Handhelds ab heute nicht mehr für WLAN und Bluetooth nutzen lassen. Ab 15. Dezember sei auch keine Verbindung mit dem Mobilfunknetz mehr möglich.

In den USA soll am 15. Dezember ein Firmware-Update veröffentlicht werden, das die Aufladung des Akkus unmöglich macht. So wird das Phablet für den Besitzer praktisch wertlos. Beobachter werfen Samsung unterdessen vor, im Gehäuse des Galaxy Note 7 zu wenig Platz für den Akku reserviert zu haben. Dehnt sich dieser leicht aus, was bereits bei Temperaturunterschieden vorkommen kann, so gibt es Platzprobleme.

Als Ersatz für das Galaxy Note 7 gibt es von Samsung derzeit nur das Galaxy S7 Edge. Ein neues Note-Modell ist erst für das kommende Jahr vorgesehen. Allerdings dürfte es bis zum Sommer dauern, bis das Phablet tatsächlich vorgestellt wird. Das Samsung Galaxy S8 und das Samsung Galaxy S8 Edge sind wiederum bereits auf dem Mobile World Congress (MWC) zu erwarten, der im Februar in Barcelona stattfindet,