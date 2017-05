Samsung Galaxy Note 7: Neuauflage für Europa?

Das Galaxy Note 7 ist das Sorgenkind von Samsung und hat im vergangenen Jahr dem Hersteller einige Probleme bereitet. So ist der Akku des Smartphones zum Teil zu schnell heiß gelaufen, wodurch sich manche Besitzer sogar verletzt haben. Auf Grund dessen hatte Samsung die Notbremse gezogen und das Galaxy Note 7 aus dem Verkehr genommen.

Nun wurde die Hoffnung geweckt, dass das Samsung Galaxy Note 7 eventuell bald in Europa wieder sein Comeback feiern könnte. So hatte Samsung bereits mitgeteilt, dass der Hersteller das Smartphone in einer Refurbished-Version weltweit neu auflegen möchte, aber dies war von den behördlichen Genehmigungen sowie den damit verbundenen Anforderungen abhängig. Das Modell hat einem Bericht von sammobile.com zufolge nun erfolgreich den Zertifizierungs­prozess von FCC (Federal Communications Commission) durchlaufen, der dafür wichtig ist, dass das Gerät in den USA wieder erscheinen kann. Die Versionen des Galaxy Note 7 (SM-N935K, SM-N935L und SM-N935S) für den koreanischen Markt haben den Prozess der dort zuständigen Behörden bereits absolviert und können damit bald wieder in den Verkauf gehen. So handelt es sich beim SM-N935S vermutlich um die Version für SK Telecom, während die anderen beiden Modellnummern für KT- und LG Uplus (LG U +) gedacht sind. Dadurch, dass das Galaxy Note 7 nun auch von FCC durchgewunken wurde, steigen die Chancen dafür, dass es nach Europa kommt.

Geringere Akkukapazität für Neuauflage von Note 7?

Samsung Galaxy Note 7 könnte in einer überarbeiteten Version bald wieder auf den Markt kommen Außerdem soll die Neuauflage des Samsung Galaxy Note 7 mit einer kleineren Akku­kapazität von 3200 mAh auf den Markt kommen. Zum Vergleich: Zuvor hatte der Akku eine Kapazität von 3500 mAh. Zudem soll ab Werk Android 7.0 alias Nougat auf dem Smartphone laufen. Es wird auch darüber spekuliert, dass das Note 7 einen komplett anderen Namen erhält und auch der Preis soll anders sein. Ende Juni 2017 könnte die überarbeitete Version des Galaxy Note 7 starten.

Samsung hatte sich nach dem Desaster mit dem Galaxy Note 7 erst Ende Januar 2017 zu der Ursache des Akku-Problems geäußert. Lesen Sie auch, wie sich das Problem vom 2. August 2016 bis zu seinem Ende hin entwickelt hat: Chronik des Galaxy-Note-7-Desasters.