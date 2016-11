Samsung Note 7: Ursache für Akku-Problem noch 2016

Nach wochenlangen Untersuchungen will Samsung die Ursache für das Akku-Problem des Galaxy Note 7 demnächst bekannt geben. Die Analyse soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Samsung will Ursache für Akku-Problem des Note 7 noch 2016 bekannt geben Das Galaxy Note 7 ist kein Hit geworden – vielmehr wurde es zum wohl größten Desaster für Samsung in diesem Jahr. Da sich die Akkus der Geräte entzünden konnten, musste das Unternehmen das Stift-Phablet kurz nach seinem Verkaufsstart schon wieder vom Markt nehmen. Geblieben sind Samsung nicht nur Kosten in Millionen-Höhe, sondern auch ein Image-Schaden, dessen Ausmaß noch nicht abzuschätzen ist. Betroffene Kunden, die ihr Galaxy Note 7 zurück geben mussten, haben bis heute keine Antwort auf die Frage erhalten, wie es zu den Akku-Problemen kommen konnte. Wie der Korea Herald berichtet, will Samsung aber noch in diesem Jahr das Ergebnis seiner Untersuchungen vorlegen.

Seit Wochen arbeitet Samsung mit Spezialisten für Produktsicherheit in den USA und im eigenen Heimatland daran, die Ursache des Akku-Problems herauszufinden. Am 11. November wurde eine erneute Untersuchung gestartet. Ursprünglich hatte Samsung fehlerhafte Akkus der Schwesterfirma SDI für die Vorfälle verantwortlich gemacht. Der Zulieferer wurde gewechselt und die Akkus in einer ersten Rückruf-Phase ausgetauscht. Allerdings machten auch die Batterien der chinesischen Firma Amperex Technology (ATL) Probleme. Seither wird über eine fehlerhafte Fast-Charging-Lösung, über zu kompakte oder problematische Bauweisen, fehlerhafte Kontakte oder andere Ursachen spekuliert - bislang ohne Ergebnis. Eine Zusammenfassung der Ereignisse haben wir in der News Samsung Galaxy Note 7: Chronik eines Handy-Desasters veröffentlicht.

Mit dem Rückruf des Galaxy Note 7 ist Samsung auch das aktuelle Spitzen-Modell für das Weihnachtsgeschäft weggebrochen. Momentan setzt der Hersteller daher verstärkt auf die Vermarktung des Galaxy S7 und S7 Edge, die im März auf den Markt gekommen sind. Ende Februar wird zudem das Samsung Galaxy S8 erwartet, Samsungs neuer Hoffnungsträger.

Beim kommenden Flaggschiff will das Unternehmen jeden Zweifel an einem möglichen erneuten Akku-Problem im Keim ersticken. Daher ist die Aufarbeitung und Ursachenforschung des Note-7-Desaster auch so wichtig. Das Ergebnis der umfangreichen Untersuchungen will Samsung wie erwähnt noch im Dezember verraten. Und von diesem hängt es am Ende ab, ob die Kunden auch weiterhin zu den hochpreisigen High-End-Smartphones von Samsung greifen werden.

In unserem Pro & Contra haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie groß der Image-Schaden für Samsung durch das Note-7-Debakel wirklich ist. Die Geschichte der Galaxy-Note-Reihe können Sie hier nachlesen.