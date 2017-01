Änderungen bei Design, Hard- & Software

Samsung wird wohl am 23. Januar den offiziellen Bericht zum Desaster mit dem Galaxy Note 7 veröffentlichen, wie Reuters unter Berufung auf eine "vertraute Quelle" berichtet. Zudem sind der Nachrichtenagentur bereits ein paar Details aus dem kommenden Abschlussbericht bekannt. So soll tatsächlich der Akku das Problem gewesen sein. Dieser sei für das Gehäuse unpassend gewesen, wodurch es in manchen Fällen zu einer schnellen Überhitzung gekommen ist.

Dadurch sollen auch die integrierten Sicherheitsvorkehrungen nicht funktioniert haben. Im Bericht wird Samsung wohl auch auf mögliche Lösungen eingehen und zeigen, wie der Hersteller das Problem bei zukünftigen Modellen verhindern will. Dazu gehören anscheinend wichtige Änderungen, welche die Software, die Hardware und das Design betreffen.

