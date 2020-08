teltarif.de-Talk: Produkt-Feuerwerk von Samsung

Gespräch zu den neuen Samsung-Produkten

Foto: teltarif.de Samsung hat am Mitt­woch ein weiteres Unpa­cked Event veran­staltet. Im Mittel­punkt stand dabei die Vorstel­lung der neuen Galaxy-Note-20-Smart­phones. Diese Geräte zeichnen sich durch den S Pen aus, den die Galaxy-S-Serie nicht bietet. Doch der korea­ni­sche Hersteller hatte noch deut­lich mehr zu zeigen. Darüber spre­chen wir im heutigen Podcast mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: teltarif.de Die neuen Galaxy-Note-Smart­phones von Samsung werden tradi­tio­nell im August vorge­stellt. So war es wenig über­ra­schend, dass Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra im Mittel­punkt des Unpa­cked Events am Mitt­woch standen. Doch der korea­ni­sche Hersteller zeigte noch ein weiteres Smart­phone. Darüber spre­chen wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de.

Tablets hatte Samsung in den vergan­genen Jahren oft unab­hängig von seinen großen Keynotes vorge­stellt. Dieses Mal hat es sich der Hersteller nicht nehmen lassen, auch aus dieser Produkt-Kate­gorie Neuheiten zu zeigen. Darunter befindet sich auch ein Modell, das optional mit 5G-fähigem Mobil­funk­modem erhält­lich ist. Auch das ist ein span­nendes Thema im neuen Podcast.

Aber auch Weara­bles hatten die Koreaner im Gepäck, so zum Beispiel eine Smart­watch, der in Deutsch­land aber eine wich­tige Funk­tion verwehrt bleibt. Samsung Pay gibt es hier­zu­lande immer noch nicht. Dafür wartet das Gadget mit inter­es­santen Fitness- und Gesund­heits-Features auf. Und dann waren da noch die Head­sets in Bohnen-Form, über die wir im Podcast eben­falls reden.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der Podcast von teltarif.de erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­hal­tung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­ma­tionen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

