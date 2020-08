Nur noch Display: Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G im Test

Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G hat uns in der Redak­tion besucht und sich nicht ange­stellt, eine ausgie­bige Unter­su­chung an sich vornehmen zu lassen. Bei uns lesen Sie, ob das Phablet mit dem Einga­be­stift etwas taugt.

Samsungs neue Note-20-Serie ist noch taufrisch. Die Südko­reaner präsen­tierten Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra 5G vergan­gene Woche der Öffent­lich­keit. Offi­ziell verfügbar werden die beiden Einga­be­stift-Wirte ab dem 21. August sein.

Das zwei­fellos inter­es­san­tere Ultra-Modell klopfte bereits an unserer Redak­ti­onstür und wollte getestet werden. So Technik-offen wir sind, haben wir das 1266 Euro teure mit 256 GB internem Spei­cher ausge­stat­tete Modell in "Mystic Black" hinein­ge­lassen. Wie sich das Phablet geschlagen hat, lesen Sie im nach­fol­genden Test­be­richt. Alle Spezi­fi­ka­tionen zum Gerät finden Sie im Daten­blatt.

Übri­gens: Wer das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G noch bis zum 21. August bestellt, kann sich über eine Zugabe ohne Aufpreis erfreuen, beispiels­weise die eben­falls neu vorge­stellten kabel­losen Ohrste­cker Galaxy Buds Live mit aktiver Geräusch­un­ter­drü­ckung, die regulär 184 Euro kosten.

Design und Display

Schickes und vor allem helles 6,9-Zoll-Display

Bild: teltarif.de Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mit seinem 6,9-Zoll-Display ist groß, äußerst groß. Inter­es­sant ist, dass es trotz der üppigen Abmes­sungen 164,8 mm mal 77,2 mm mal 8,1 mm und dem Gewicht von 208 Gramm komfor­tabel leicht in der Hand liegt. Das betrifft auch die einhän­dige Haltung mit einer Hand, wenn mit der anderen der Einga­be­stift (im folgenden "S Pen) genutzt wird.

Die Fläche, die das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G für die Stift­nut­zung bereit­stellt, ist damit ausge­zeichnet. Wir hatten im Test das Gefühl, wir haben nur ein Display in der Hand. Das liegt grund­sätz­lich an den schönen schmalen Display­rän­dern, dem sehr kleinen, mittigen Punch Hole für die Inte­gra­tion der Selfie­ka­mera in die Front und die abge­run­deten Display­seiten im Edge-Design. Dieses Display­format ist ideal zum Video­strea­ming und zum mobilen Zocken. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Als Schutz dient das Corning Gorilla Glass Victus, der Nach­folger von Gorilla Glass 6. Es ist löblich, dass Samsung die neue Version gleich verbaut. "Victus" soll die Wider­stands­fä­hig­keit gegen Stürze und vor Krat­zern erhöhen. Darüber hinaus verfügt das Gehäuse des Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G über ein IP68-Zerti­fikat, das den Schutz vor dem Eindringen vor Staub und Wasser beschei­nigt.

Im Gegen­satz zum Galaxy Note 20 hat das Ultra-Display eine höhere Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz. Diese kann manuell auf 60 Hz ("Stan­dard") im Anzeigen-Menü herun­ter­ge­re­gelt werden. "Adaptiv" bezieht sich auf die Darstel­lung mit 120 Hz, aller­dings "bis zu", was letzt­lich soviel bedeutet, dass die Wieder­hol­rate je nach Bedarf nach oben geschraubt wird. Das hat vermut­lich den Grund, gegen­über einer dauer­haft erhöhten Bild­wie­der­hol­rate den Akku nicht zu stark zu belasten. Die adap­tive Einstel­lung ist nur in HD+- und Full-HD+-Auflö­sung möglich, nur die Stan­dard-Vari­ante mit 60 Hz kann zusätz­lich in WQHD+ einge­stellt werden. Die Rückseite des Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Bild: teltarif.de Der Display­hel­lig­keits­test von Samsung-Smart­phones ist immer span­nend, weil die Geräte des Herstel­lers zu den besten in dieser Diszi­plin gehören. Wir ermit­telten in unserem Test einen sagen­haften Wert von 887 cd/m². Damit kann es sich knapp vor das Oppo Find X2 Pro auf den ersten Platz unserer Besten­liste der Smart­phones mit den hellsten Displays 2020 setzen. Wir werden das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G dort zeitnah aufnehmen und die Listen­plätze entspre­chend anpassen.

Die in der Ecke plat­zierte Haupt­ka­mera auf der Rück­seite ist optisch ein wahrer Klotz, ist aber mit dem großen Objektiv-Design schön anzu­sehen. Proble­ma­tisch wird die Größe des Setups, wenn das Smart­phone auf einer ebenen Fläche liegt. Aufgrund der ausgestülpten Kamera steht das Smartphone auf einer ebenen Fläche liegend sichtbar ab

Bild: teltarif.de Nicht nur, dass das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G absteht, sondern die Bedie­nung wird auf diese Weise wacklig. Während es in der rechten, oberen Ecke noch stabil ist, wippt es in Rich­tung linke Ecke ganz schön hin und her. Das stört vor allem beim Schreiben oder Malen mit dem S Pen.

Wir wollen an dieser Stelle nicht weiter darauf herum­reiten, moderne Smart­phone-Kameras, die mit neuester Technik auf exzel­lente Aufnahmen speku­lieren, brau­chen Platz. Ein passendes Schutz­case sollte das Wackel-Problem lösen und ist bei einem so teuren Gerät ohnehin obli­ga­to­risch.

Auf der nächsten Seite beschäf­tigen wir uns unter anderem mit der Perfor­mance des Galaxy Note 20 Ultra 5G und der Konnek­ti­vität.