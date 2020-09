Bis zu 200 Euro sparen: Galaxy Note 20 (Ultra) im Preissturz

Fällt schnell im Preis: Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Bild: teltarif.de Samsung Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra 5G verkün­deten vor gut einem Monat ihren Markt­start. Die UVP des Herstel­lers ist hoch: So kostet das Samsung Galaxy Note 20 in den Farben "Mystic Bronze", "Mystic Green", "Mystic Grey" jeweils 925 Euro. Das Modell mit 5G-Unter­stüt­zung kostet 1023 Euro. Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mit 256 GB internem Spei­cher sowie 512 GB internem Spei­cher gibt es jeweils in den Farb­vari­anten "Mystic Bronze", "Mystic Black" und "Mystic White" zu einem Preis von 1266 Euro bezie­hungs­weise 1364 Euro.

Trotz der kurzen Markt­prä­senz können sich Samsungs Phablets mit dem Einga­bestift nicht der teil­weise radi­kalen Preis­reduk­tion entziehen. Wir verraten Ihnen, was die Modelle derzeit kosten und wie viel Sie sparen können. Market­place-Ange­bote haben wir nicht berück­sich­tigt, auch wenn sich dort unter Umständen noch mehr sparen lässt.

Samsung Galaxy Note 20: Bis zu 150 Euro sparen

Fällt schnell im Preis: Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Bild: teltarif.de

Die reine LTE-Version des Samsung Galaxy Note 20 ist schon für 775 Euro erhält­lich, was gegen­über der UVP des Herstel­lers von 925 Euro eine Ersparnis in Höhe von 150 Euro bedeutet. Das 5G-Modell kann bereits zu einem Preis von rund 913 Euro erworben werden - eine Ersparnis von 110 Euro gegen­über der UVP, die bei 1023 Euro liegt.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Bis zu 202 Euro sparen

Beim Ultra-Modell mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität lassen sich zum Stand jetzt noch mehr sparen. 1266 Euro veran­schlagt der Hersteller aus Südkorea für das Modell mit dem 6,9 Zoll großen Display. Bei einem derzeit güns­tigen Preis von 1064 Euro lassen sich satte 202 Euro sparen. Der Preis für die Vari­ante mit 512 GB ist hingegen noch stabil.

Bitte beachten Sie, dass sich Preise jeder­zeit ändern können. Es gibt also keine Garantie, dass die von uns ermit­telten güns­tigeren Preise zu einem späteren Zeit­punkt noch vorhanden sind. Sollte das nicht der Fall sein, ist durchaus zu erwarten, dass es künftig weitere Ange­bote geben wird und die Smart­phones unter Umständen noch weiter im Preis fallen könnten je länger sie sich auf dem Markt befinden.

Details zum Samsung Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra 5G lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.