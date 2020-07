Samsung Galaxy Note 20 im Video?

Kurzzeitig waren Bilder des Samsung Galaxy Note 20 im Netz zu sehen. Hier in der Farbe Bronze/Kupfer.

Foto: Samsung Wir haben beschrieben, wie das mit neuen Geräten so ist. Um die Span­nung anzu­heizen, werden gezielt Indis­kre­tionen veröf­fent­licht oder Geräte in der Bar "vergessen". Ein weiteres beliebtes Spiel ist die "verse­hent­liche" Veröf­fent­li­chung von Infor­ma­tionen zum neuen Handy auf einer eigenen Home­page und natür­lich sind sofort Beob­achter zur Stelle, die das über Twitter, Insta­gram oder einen anderen Social-Media-Kanal sofort breit treten.

Das Samsung Galaxy Note 20 wird wahr­schein­lich

Foto: Samsung Es geht um das kommende Samsung Galaxy Note 20, das wohl am 5. August der Öffent­lich­keit vorge­stellt werden dürfte. Die notwen­digen Details und erste Bilder hatte Samsung diesmal selbst kurz­zeitig am 1. Juli veröf­fent­licht, auf seiner offi­zi­ellen russi­schen Samsung-Webseite. Und perfekt nach Dreh­buch landeten Bilder dieser Seite bei Twitter, z.B. bei @isha­na­garwal24.

Jetzt auch als Video

Nun kommt noch ein Video des (vermeint­li­chen) Galaxy Note 20 auf YouTube dazu.

Drei Kame­ra­linsen, Laser-Sensor, 108 Mega­pixel?

In dem Video wird das vermut­liche "Note 20" mit dem bereits länger liefer­baren Note 10 mitein­ander vergli­chen. Der Schreib­stift des Galaxy Note 10 soll auch ins Galaxy Note 20 passen (und umge­kehrt). Gleich­wohl könnte der "neue" Pen bessere Sensoren bekommen haben.

Wenn die vorlie­genden Infos sich bewahr­heiten, könnte das neue Galaxy-Flagg­schiff drei Kame­ra­linsen haben, dazu noch einen Laser-Fokus-Sensor. Das Haupt­ob­jektiv soll angeb­lich 108 Mega­pixel auflösen können, wie schon beim Galaxy S20 Ultra. Die rest­li­chen "Gläser" sollen für ein Tele­ob­jektiv (13 Mega­pixel) und ein Ultra­weit­winkel (12 Mega­pixel). Wer gerne Selfies knipst, könnte dafür das 40-Mega­pixel-Objektiv auf der Vorder­seite verwenden wollen.

Dass das Galaxy Note 20 ein nobleres Galaxy S20 werden wird, darf als sicher gelten. Stereo Laut­spre­cher sind einge­baut. Funk­tech­nisch werden wohl alle Stan­dards von 2G bis 5G und alle (welt­weit) dafür frei­ge­ge­benen Frequenzen unter­halb von 6 GHz ("Sub6", also inklu­sive 3,5-3,8 GHz) vorhanden sein. Als interner Antrieb wird ein Snap­dragon-865 (noch ohne Plus) bzw. der haus­ei­gene Samsung Exynos-992-Chip vermutet.

WQHD+ Bild­schirm

Speku­liert wird über einen 6,9 Zoll (17,53cm) großen Bild­schirm, der eine Auflö­sung von 3.040 mal 1.440 Pixeln (WQHD+) bei 120 Hertz bringen könnte. Das Innen­leben könnte in zwei Vari­anten lieferbar sein: 12 GB RAM mit 128 GB Chip-Spei­cher oder 16 GB RAM und 512 GB Spei­cher sollten keine Wünsche offen lassen, da ist mancher Heim-PC schlechter ausge­stattet. Eine SD-Karte ist da nicht mehr notwendig. Der fest einge­baute 4.500-mAh-Akku sollte eine Zeit halten und über ein 45-Watt-Netz­teil müsste er sich "sehr schnell" wieder aufladen lassen.

Sehr teurer Spaß

Bleibt noch der Preis: Der wird sicher­lich deut­lich vier­stellig sein. Speku­liert werden Werte um 1500 US-Dollar oder Euro - was sich durch die hier­zu­lande zu zahlende Mehr­wert­steuer in etwa ausglei­chen dürfte.

Wem das noch etwas "zu sport­lich" ist, sollte mal einen inten­siven Blick auf den Vorgänger das Note 10 werfen.