Galaxy Note 10+ im Test: Display-Monster mit Quad-Kamera

Ein "Plus" in der Modell­bezeich­nung steht auch bei Samsung für ein "Mehr". Da gibt es dann eben Zusatz­features gegen­über einem regu­lären Modell. So ist es auch beim Galaxy Note 10+. Worin die grund­legenden Unter­schiede zum Galaxy Note 10 liegen, erfahren Sie im Test.

Das Samsung Galaxy Note 10+ ist in den Spei­cher­kombi­nationen 12 GB/256 GB und 12 GB/512 GB ab morgen offi­ziell erhält­lich. Die Version mit klei­nerem internen Spei­cher lag uns im Test in der Farbe "Aura Black" vor und kostet nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung 1099 Euro. Daneben gibt es noch die Farb­vari­anten "Aura Glow" und "Aura White", alle auch mit großem internen Spei­cher zu haben. Die 512 GB-Version kostet nach UVP 1199 Euro.

Erster Eindruck und Display

Mal abge­sehen von der Display­größe, die beim Note 10+ bei 6,8 Zoll liegt, muss man schon genauer hinschauen, um einen Unter­schied zum kleinen Bruder fest­zustellen. Die Unter­schiede liegen viel­mehr im Inneren. Legt man beide Busi­ness-Smart­phones neben­einander, geht die Tendenz klar zum größeren Modell. Ange­sichts der Bedien­möglich­keit durch den S Pen und dem Trend zum Großen liegt der höhere Komfort durch ein größeres Display nahe.



Ja, 6,8 Zoll können kompakt sein Ja, 6,8 Zoll können kompakt sein

Natür­lich sind 6,3 Zoll, wie es das Note 10 hat, nicht klein, die Neigung zum Plus-Modell wird aber dadurch unter­stützt, dass das Gerät für seine Abmes­sungen von 162,3 mm x 77,2 mm x 7,9 mm und dem Gewicht von "nur" 196 Gramm ein komfor­tables Hand­ling mitbringt. Und das, obwohl das Note 10 dane­benlie­gend mickrig erscheint.

Der Gleich­heit entspre­chend ist auch die Anord­nung der Buttons gleich. Beim Plus-Modell gibt es eben­falls keinen eigenen Bixby-Button, sodass die rechte Gehäus­eseite clean bleibt und sich Laut­stär­kewippe und Home­button auf der linken Gehäus­eseite tummeln. Trotz der größeren Phablet-Maße bleibt auch hier die gute Erreich­barkeit bei einhän­diger Bedie­nung bestehen. Wir hatten keine Probleme, den Home­button mit dem Zeige­finger der rechten Hand zu bedienen. Komfor­tabler ist es sogar noch, wenn man auf den Mittel­finger ausweicht. In beiden Fällen genügt ein kurzes Hoch­rutschen, um auch die Laut­stär­keregler zu errei­chen.



Die Blickwinkelstabilität des Samsung Galaxy Note 10+-Displays Die Blickwinkelstabilität des Samsung Galaxy Note 10+-Displays

Auch das Display des Galaxy Note 10+ hinter­lässt einen ausge­zeich­neten Eindruck. Der von uns gemes­sene Hellig­keits­wert ist mit 741 cd/m² nochmal ein wenig höher als der des Note 10 mit 722 cd/m². Damit rückt es dicht an das Samsung Galaxy S10+ , das mit 746 cd/m² unsere Top-10-Liste der Smart­phones mit den hellsten Displays anführt. Bei der Farb­echt­heit sind die beiden Note-Modelle auf einem Niveau. Für das Plus-Modell gilt das gleiche wie für das regu­läre Note 10: Auf dem Papier schneiden die beiden mit einem hohen DeltaE-Wert (8,16 beim Note 10 und 8,46 beim Note 10+) nicht so gut ab, in der Praxis wird das aber nicht weiter stören.

Perfor­mance

Wir konnten es uns nicht nehmen lassen, mit dem präde­stinierten Display des Note 10+ eine Runde zu zocken und probierten F1 Mobile Racing des Entwick­lers Code­masters Soft­ware Company Ltd und PUBG Mobile von Tencent Games aus. Sowohl das Formal-1-Spiel als auch die Battles-Royal-Spie­leum­gebung machten auf dem Galaxy Note 10+ und seinem weit­läufigen Display unge­heuren Spaß. Unter­stützt wurde der Eindruck durch das sehr gute Perfor­mance-Niveau des Smart­phones.

Die Leis­tung des Galaxy Note 10+ hat nicht nur beim Mobile Gaming einen hohen Nutz­wert, sie gestaltet sich auch bei herkömm­lichen Anwen­dungen als flüssig. Etwas verwun­dert hat uns aller­dings das Ergebnis unseres eigenen Brow­sertests, bei dem wir einen Wert von 148 ermit­telten, im Gegen­satz zum Galaxy Note 10 mit 171. Wenn man bedenkt, dass Smart­phones wie das Asus Zenfone 6 (2019) mit Qual­comm Snap­dragon 855 einen Wert von 242 erreichten, erscheint das Test­ergebnis vom Note 10+ wenig als Konkur­renz­produkt. Im von uns gestar­teten AnTuTu-Bench­mark erreichte das Galaxy Note 10+ einen Gesamt­wert von 338 321, das Note 10 schneidet hier mit 347 651 leicht besser ab.



Der interne Speicher ist per microSD erweiterbar Der interne Speicher ist per microSD erweiterbar

Die Akku­kapa­zität ist mit 4300 mAh ganze 800 mAh größer als der des Note 10. Im ersten Akku­test hielt der Spei­cher des Plus-Modells mit rund neun­einhalb Stunden fast zwei Stunden länger durch als der 3500-mAh-Spei­cher des Galaxy Note 10.

Ein Vorteil gegen­über dem Galaxy Note 10 ist die Erwei­terbar­keit des internen Spei­chers durch eine microSD-Karte. Das Note 10+ verfügt über einen Hybrid-Slot, was bedeutet, dass entweder zwei Nano-SIM-Karten parallel genutzt werden können oder eine Nano-SIM-Karte und ein zusätz­liches Spei­cher­medium.

