teltarif.de-Talk: Erste Eindrücke vom Samsung Galaxy Note 10

Samsung hat gelie­fert. Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ sind offi­ziell vorge­stellt worden. Wir waren beim Launch Event dabei und hatten so die Möglich­keit, die Smart­phones schon einmal auszu­probieren und erste Eindrücke zu sammeln. Grund genug, Alex­ander Emunds ins Podcast-Studio einzu­laden und mit ihm über seine ersten Gehver­suche mit den beiden Geräten zu spre­chen.

Podcast zu den neuen Samsung-Smartphones Samsung Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ sind bereits vorbe­stellbar. Es wird aber noch bis zum 23. August dauern, bis die Smart­phones ausge­liefert werden. Doch natür­lich inter­essieren sich viele Smart­phone-Fans schon heute dafür, was sie von den neuen Flagg­schiffen des korea­nischen Herstel­lers erwarten dürfen.

Wie gut sind die neuen Smart­phones von Samsung verar­beitet? Wie kommt der Nutzer mit der Gehäuse-Größe zurecht? Welchen Eindruck hat das prak­tisch rand­lose Display hinter­lassen? Was ist von der Kamera zu halten? All das sind Themen, die wir in der aktu­ellen Podcast-Ausgabe bespre­chen.

Darüber hinaus gehen wir auf das Thema 5G ein. So gibt es nur eines der beiden neuen Smart­phones von Samsung auf dem deut­schen Markt mit 5G. Zudem müssen Inter­essenten, die die Vari­ante mit Unter­stüt­zung des neuen Mobil­funk­stan­dards wählen, einen anderen Nach­teil in Kauf nehmen. Auch dazu erfahren Sie mehr im Podcast.

