Samsung Galaxy Note 10(+) ab heute verfügbar (mit Video)

Das Galaxy Note 10 gibt es in drei Ausfüh­rungen, eine davon mit 5G-Unter­stüt­zung. Ab heute sind die Samsung-Smart­phones mit Einga­bestift offi­ziell verfügbar.

Vorge­stellt hatte Samsung die neuen Galaxy-Note-10-Modelle am 7. August. Wir konnten uns die Smart­phones mit dem Stift noch am glei­chen Tag im Rahmen eines Hands-ons anschauen. Wenig später landeten das Galaxy Note 10 und das Galaxy Note 10+ dann auch in unserer Berliner Redak­tion, wo wir die beiden Display­schön­heiten auch unmit­telbar aus der Schachtel holten. Ein Modell, das den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützt, ist grund­sätz­lich mit dem Plus-Modell baugleich.

Alle drei neuen Galaxy-Note-Modelle sind ab heute offi­ziell verfügbar. Die Geräte lassen sich beispiels­weise im Samsung Online-Shop bestellen. Darüber hinaus wird es das Galaxy Note 10 noch in einer Enter­prise Edition mit spezi­ellen Sicher­heits­features für den Busi­ness-Bereich geben.

Samsung Galaxy Note 10: 949 Euro



Das Note im reflektierenden "Aura Glow" Das Note im reflektierenden "Aura Glow"

Das Samsung Galaxy Note 10 mit 6,3 Zoll-Display gibt es in den Farb­vari­anten "Aura Glow", "Aura Pink" und "Aura Black" zu einer unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung von 949 Euro. Fügt man das Gerät in "Aura Black" im Samsung-Shop dem Waren­korb zu, ist der voraus­sicht­liche Versand mit dem 29. August datiert, für die Farbe "Aura Pink" gilt der 5. September als voraus­sicht­liches Versand­datum, bei der Farbe "Aura Glow" ist nichts ange­geben.

Details zum Galaxy Note 10 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy Note 10+: ab 1099 Euro



Das Samsung Galaxy Note 10+ mit der Benutzeroberfläche OneUI Das Samsung Galaxy Note 10+ mit der Benutzeroberfläche OneUI

Das Galaxy Note 10+ mit 6,8-Zoll-Display gibt es in zwei Spei­cher­vari­anten: Mit 256 GB internem Spei­cher kostet das Gerät 1099 Euro, mit doppelten Spei­cher 1199 Euro. Das Modell mit klei­nerem Spei­cher ist in den Farben "Aura Glow", "Aura White" und "Aura Black" erhält­lich. Für das weiße Modell ist der voraus­sicht­liche Versand mit dem 5. September datiert, bei den anderen Modellen ist nichts explizit ange­geben. Die 512-GB-Vari­ante ist nur in der Farbe "Aura Black" zu haben. Hier ist ein Versand mit dem 12. September ange­geben.

Das Galaxy Note 10+ 5G ist nur mit 256 GB in den Farben "Aura Glow" und "Aura Black" zum Preis von 1199 Euro verfügbar. Für "Aura Glow" gilt der 5. September als voraus­sicht­liches Versand­datum, für "Aura Black" der 29. August.

Details zum Galaxy Note 10+ lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Das Samsung Galaxy Note 10(+) im Test-Video

Nach­folgend können Sie sich die beiden Busi­ness-Smart­phones im Test-Video anschauen. Dort haben wir auch die neue Gesten­steue­rung des Einga­bestifts, die sich "S Pen Air Actions" nennt, auspro­biert.

