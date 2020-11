Galaxy Note 10 Lite: Preiskracher bei Mediamarkt & Saturn?

MediaMarkt und Saturn verschleudern das Samsung Galaxy Note 10 Lite

Fotos/Logos: Mediamarkt/Saturn, Motntage: teltarif.de Samsung über­raschte im Januar mit einer Neuvor­stel­lung des Samsung Galaxy Note 10 Lite. Das Modell war nicht billig, aber güns­tiger als die Premium-Kollegen der im August vergan­genen Jahres vorge­stellten Note-10-Serie und hatte auch die Serie auszeich­nende Stift-Unter­stüt­zung via S Pen an Bord. Der Neupreis des Galaxy Note 10 Lite lag zum Markt­start bei 599 Euro. Die Händler MediaMarkt und Saturn bieten das Smart­phone nun güns­tiger an. Der rabat­tierte Preis ist auf den ersten Blick einen zweiten wert.

Im nach­fol­genden Preis­check lesen Sie, ob sich der Kauf beim Händler-Duo lohnt oder ob es das Smart­phone anderswo güns­tiger gibt. Market­place-Ange­bote haben wir nicht berück­sich­tigt.

Samsung Galaxy Note 10 Lite: Bei MM/Saturn rund 272 Euro sparen

Fotos/Logos: Mediamarkt/Saturn, Motntage: teltarif.de Sowohl MediaMarkt als auch Saturn bieten das Samsung Galaxy Note 10 Lite in Schwarz derzeit zu einem Preis von 326,74 Euro an. Das bedeutet eine Ersparnis gegen­über der UVP von rund 272 Euro. Der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich um das güns­tigste Angebot handelt. Bei anderen Händ­lern werden gut 429 Euro ohne Zurech­nung mögli­cher Versand­kosten fällig.

Die Neuvor­stel­lung des Galaxy Note 10 Lite geht mit großen Schritten auf das einjäh­rige Jubi­läum zu, Käufer müssen aber nicht befürchten, ein altes Handy zu bekommen. Samsung hatte bereits im August ein Liste mit Smart­phone-Modellen veröf­fent­licht, die drei Jahre mit Updates versorgt werden sollen, darunter auch das Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Mehr zum Samsung Galaxy Note 10 Lite lesen Sie in einem Hands-on.

