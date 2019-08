Galaxy Note 10(+): Business-Smartphones im Hands-on-Test

Der Smart­phone-Hersteller Samsung aus Südkorea hat das Busi­ness-Smart­phone heute offi­ziell in New York vorge­stellt. Wir konnten es uns auf einem Event in Berlin in einem Hands-on anschauen.

Das Samsung Galaxy Note 10 ist nun endlich kein Geheimnis mehr. Der größte Smart­phone-Hersteller hat das Busi­ness-Smart­phone mit dem Einga­bestift auf einem Event in New York vorge­stellt. Zusätz­lich zum regu­lären Modell wartete Samsung noch mit gleich zwei weiteren Modellen auf - einem Plus-Modell mit unter anderem größerem Display, einer weiteren Kame­ralinse und einem größeren Akku sowie einer Plus-Version mit 5G-Unter­stüt­zung.

Wir hatten bereits die Gele­genheit, uns das Note 10 und das Note 10+ (4G) auf einer exklu­siven Veran­stal­tung in Berlin in einem Hands-on anzu­schauen.

Erster Eindruck: Optik, Haptik, Display



Samsung Galaxy Note 10+(l.) von vorne und das Note 10 von hinten Samsung Galaxy Note 10+(l.) von vorne und das Note 10 von hinten

Der direkte Unter­schied zum Vorgän­germo­dell wird gleich sichtbar. Hatte das Note 9 noch eine einen recht breiten, oberen Display­rand, so gestaltet sich nun das Display-Design der beiden neuen Geschäfts­leute moderner. So erscheint nicht nur der Display­rand schmaler, sondern ist das Panel auch bis ganz an den oberen Rand gezogen. Möglich macht das die Inte­gration der Front­kamera in Form einer kleinen, kreis­förmigen Einker­bung. Der Stör­faktor durch diese Notch ist verschwin­dend gering, was dem Einsatz­gebiet des Phablets mit einem Einga­bestift aufgrund der großen, verfüg­baren Fläche zugute kommt.Das flache Design der Seiten­flächen ist opti­sches Merkmal der Note-Reihe von Samsung. Letzt­lich ist es zwar Geschmacks­sache, spielt aber besagter Bedien­barkeit mit dem S-Pen in die Hände. Abge­rundete Kanten, wie es zum Beispiel beim Samsung Galaxy S10+ der Fall ist, wären in der Praxis unserer Meinung nach zwar kein allzu nach­haltiges Hindernis. Der Verzicht darauf gestaltet sich aber als gute Wahl, weil der Nutzer so ein flaches, gut "beschreib­bares" Werk­zeug erhält.

Der Vorgänger wog bereits über 200 Gramm, ließ sich aber nicht davon abhalten ange­nehm und beinahe leicht in der Hand des Nutzers zu liegen. Daran hat sich auch 2019 nichts geän­dert. Das Galaxy Note 10 ist mit 168 Gramm sogar nochmal deut­lich leichter und selbst das Galaxy Note 10+ wiegt mit seiner statt­lichen Größe mit 196 Gramm sogar noch weniger, das 5G-Modell wiegt 198 Gramm.



Floor-on: Samsung Galaxy Note 10 Floor-on: Samsung Galaxy Note 10

Das Samsung Galaxy Note 10 mit seinem 6,3 Zoll großen AMOLED-Display (HDR10+) und den Abmes­sungen 151 mm x 71,8 mm x 7,9 mm liegt also sehr gut in der Hand und lässt sich komfor­tabel mit dem Einga­bestift bedienen. Auch das Plus-Modell mit seinem 6,8 Zoll großen Display und den Abmes­sungen 162,3 mm x 77,2 mm x 7,9 mm ist ein Hand­schmeichler. Auf den ersten Blick würde man nicht vermuten, dass ein Phablet mit dieser Diago­nale über ein ebenso komfor­tables Hand­ling verfügt wie das klei­nere Modell.

Die Hellig­keit von Samsung Displays ist bei den Flagg­schiffs (aber auch in der Mittel­klasse) heraus­ragend. Einen Wert konnten wir im Rahmen des Hands-ons zwar nicht selbst ermit­teln. Ein "Look-on" hat uns aber schon gezeigt, dass auch die Hellig­keits­darstel­lung des Panels beim Note 10(+) im Vergleich mit anderen Smart­phones heraus­ragend sein dürfte.

Perfor­mance

Inter­essant ist folgende Tatsache: Hat Samsung im Galaxy S9 und im Galaxy Note 9 mit dem Exynos 9810 noch den glei­chen Prozessor aus 2018 verbaut, unter­scheidet sich das CPU-Modell im Note 10 von der S10-Serie, die im März dieses Jahr vorge­stellt wurde. Letz­tere hatte den Samsung eigenen Exynos 9820 verbaut, die CPU im Note-Modell trägt die Bezeich­nung "Exynos 9825", ein Prozessor, den Samsung im 7nm-Verfahren gefer­tigt hat.



Samsung Galaxy Note 10+ (r.) und Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10+ (r.) und Galaxy Note 10

Die Größe des Arbeits­spei­chers beim regu­lären Modell beträgt 8 GB. Intern stehen dem Nutzer 256 GB zur Verfü­gung. Das Galaxy Note 10+ gibt es in zwei Spei­cher­vari­anten, einmal mit 12 GB/256 GB und 12 GB/512 GB. Die 5G-Version gibt es nur mit 12 GB und 512 GB. Und nur bei den Plus-Vari­anten ist der interne Spei­cher per microSD bis zu 1 TB erwei­terbar.

Das Note 10 ist Dual-SIM-fähig, entspre­chend ist das Plus-Modell Hybrid-SIM-fähig, weil sich entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM und eine microSD-Karte einsetzen lassen. Das 5G-Modell verfügt nur über einen Slot für eine passende Nano-SIM-Karte.

Akku

Die Akku­kapa­zität des Note 10 beträgt 3500 mAh und lässt sich mit 25 Watt schnell aufladen, die 4300 mAh-Akkus der beiden Plus-Modelle lassen sich mit einer Ausgangs­leis­tung von 45 Watt schnell wieder mit Energie befüllen.

Nach eigenen Angaben verzichtet Samsung aus zwei Gründen auf die Inte­gration eines 3,5-mm-Klin­kenan­schluss: Zum einen aus Design-Gründen, weil sich die Gehäu­sebreite verrin­gern lässt. Zum anderen ermög­licht keine Klinke 100 mAh mehr Akku.

Auf der zweiten Seite beschäf­tigen wir uns mit der Kamera und den neuen Features des S-Pens.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (9)