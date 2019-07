Samsung Galaxy Note 10: Passende Galaxy Buds in Silber

Nächste Woche, am 7. August, ist Samsungs offi­zielles Unpa­cked Event, auf dem das Galaxy Note 10 vorge­stellt werden soll. Klar, die Kommu­nika­tion, ob es sich tatsäch­lich um die Präsen­tation des Busi­ness-Smart­phones handelt, ist nicht konkret, oder? Doch, irgendwie schon. Es muss nicht immer gleich der voll­stän­dige Produkt­name ange­teasert werden, es reicht auch, wenn man mit einem Gadget offen­sicht­liche Geheim­niskrä­merei betreibt - so wie der südko­reani­sche Hersteller, der den S Pen als unver­kenn­bares und unver­zicht­bares Zubehör des Galaxy Note 10 bei der Termin­ankün­digung für das Unpa­cked Event zeigte.

Zum Smart­phone selbst gibt es schon seit einiger Zeit ein lautes Leak-Gewitter. Die bekannten unbe­stätigten Details haben wir in einer sepa­raten News zusam­menge­tragen. Da ist schon eine ganze Menge zusam­menge­kommen, ein Ende der Leaks scheint jedoch nicht in Sicht. Und so geht es munter weiter. Wenn zu den drei erwar­teten Modellen Note 10, Note 10+ und Note 10 5G bereits bis in die inneren Organe vorge­drungen wurde und sich nicht mehr Spiel­raum für weitere Speku­lationen bietet, gibt es zusätz­lich nicht minder inter­essantes Zubehör, was es zu (un-)bestä­tigen gibt.

Neue Galaxy Buds (Farbe)



Die neue Farbe der Samsung Galaxy Buds Die neue Farbe der Samsung Galaxy Buds

Aktuell macht eine neue Farb­vari­ante von Samsungs kabel­losen Ohrste­ckern Galaxy Buds die Runde, wie unter anderem das Online-Portal xdade­velo­pers berichtet. Tech­nisch sollen die neuen Buds zwar iden­tisch mit den bereits mit der Galaxy-S10-Reihe vorge­stellten Sound­liefe­ranten sein, die neue Farbe schmei­chelt sich aber dem Galaxy Note 10 an. Das soll neben der Vari­ante Schwarz auch in Silber auf den Markt kommen. Die neue Farbe "Aura Glow" der Galaxy Buds soll sich dem anglei­chen, so auch das Case, das silbrig erscheint. Das Touchpad der Buds leuchtet auf verfüg­barem Bild­mate­rial refle­xions­artig silbrig-grün­lich-rosa.



Das silberfarbene Case der Galaxy Buds Das silberfarbene Case der Galaxy Buds

Dem Bericht von xdade­velo­pers zufolge offen­bart sich ein inter­essantes Detail, wenn man sich die Quelle der neuen Buds-Farbe anschaut. Dahinter verbirgt sich nämlich Samsung. Beim Klick darauf gelangt man auf eine fran­zösi­sche Webseite des Herstel­lers. Die neuen Buds lassen sich da anzeigen, aber noch nicht kaufen. Eine offi­zielle Quelle lässt zunächst wenig Zweifel an der Echt­heit. Und im Umkehr­schluss bedeutet das: Die gele­akte silberne Farb­vari­ante des Galaxy Note 10 könnte sich auf diese Weise als offi­ziell bestä­tigt betrachten.

Es wird davon ausge­gangen, dass die farb­lich passenden Galaxy Buds die gleiche UVP von rund 150 Euro haben wie die im März vorge­stellten. Samsung hatte für Vorbe­steller des Samsung Galaxy S10 (+) Galaxy Buds ohne Aufpreis drauf­gelegt. Es besteht Hoff­nung, dass der Hersteller dies auch im Rahmen der neuen Note-Serie so hand­haben könnte.

Die Galaxy-S10-Reihe hat vor wenigen Tagen ein neues Update mit dem Juli-Sicher­heits­patch erhalten. Details zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.

