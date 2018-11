Gerücht: Galaxy Note 10 hat 6,66-Zoll-Display mit 4K und HDR

Auf den nächsten Stift-Akrobat aus dem Hause Samsung werden Phablet-Fans zwar noch mindestens zehn Monate warten müssen, die Gerüchteküche brodelt aber bereits fleißig. Einem Bericht aus Südkorea zufolge wird das Galaxy Note 10 die bisher größte Displayfläche der Produktreihe bieten. Exakt 6,66 Zoll soll die Anzeige des Smartphones messen, was immerhin eine Steigerung um 0,26 Zoll im Vergleich zum aktuellen Modell bedeuten würde. Die Abmessungen des Telefons bleiben angeblich aber nahezu identisch, was einem noch schmaleren Rand um den Bildschirm zu verdanken ist. 4K und HDR werden als Features gehandelt.

Künstlerisches Phablet mit großem Bildschirm

Wird das Galaxy Note 9 von einem 4K-Nachfolger beerbt? Die Webseite IGeeKphone bekam von südkoreanischen Brancheninsidern Informationen bezüglich des Galaxy Note 10 zugespielt. So soll das Highend-Mobilgerät auf den Codenamen DaVinci hören und mit einem 6,66 Zoll messenden Display daherkommen. Doch nicht nur die Größe des Panels könnte beeindruckend werden, denn der Bildschirm stellt laut dem Bericht das wichtigste Verkaufsargument des Smartphones dar. In puncto Auflösung ist 4K denkbar. Samsung würde damit zu Sony aufschließen, das Xperia XZ2 Premium wartet mit 3840 mal 2160 Pixel bei 5,46 Zoll auf, was in einer Schärfe von 807 ppi resultiert. Zum Vergleich: das Galaxy Note 9 bietet 516 ppi. Eine HDR-Unterstützung hat der Nachfolger vermutlich ebenfalls, die Funktion ist schließlich bereits im aktuellem Modell vorhanden. In den Vereinigten Staaten wird das Note 10 mit Sicherheit den Snapdragon 8150 an Bord haben, während im Rest der Welt der Exynos 9820 als wahrscheinlich gilt.

Preis und Verfügbarkeit des Galaxy Note 10

IGeeKphone äußerte sich auch zu den Anschaffungskosten des nächstjährigen Samsung-Oberklasse-Phablets. Die Internetpräsenz beteuert, dass das Telefon ab 7499 Yuan zu haben sein wird, was umgerechnet bei derzeitigem Wechselkurs etwa 945 Euro entspricht. Der Startpreis des Galaxy Note 9 betrug hierzulande 999 Euro. Für einen exakten Termin einer Vorstellung des Galaxy Note 10 ist es zwar noch zu früh, der Zeitraum lässt sich aber etwas eingrenzen. Samsung enthüllt die neueste Ausgabe seiner Stift-Smartphones stets im Spätsommer zwischen August und September.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (8)