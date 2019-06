Mini-Displayloch & keine Ränder: Galaxy Note 10+ zeigt sich

Solange dauert es nicht mehr, bis das Samsung Galaxy Note 10 und ein mögli­cher Pro-Bruder das Licht der Welt erbli­cken. Bis dahin machen Leaks über angeb­liche Live-Bilder des Busi­ness-Smart­phones den Release so richtig span­nend.

So könnte das Samsung Galaxy Note 10+ aussehen Sind das offi­zielle Bilder des Samsung Galaxy Note 10? Möglich wäre es. Auf dem Twitter-Kanal von TechTalkTV sind Live-Bilder eines angeb­lichen Samsung Galaxy Note 10+ aufge­taucht. Insge­samt lässt die Darstel­lungs­qualität des Bild­mate­rials zu wünschen übrig. Die Aufnahmen sind in einem Raum gemacht worden, in dem die Licht­bedin­gungen nicht optimal sind. Trotzdem lassen sich wich­tige Merk­male des angeb­lichen Busi­ness-Smart­phones erkennen.

Mini-Loch und schmale Ränder

Ob die Aufnahmen wirk­lich echt sind, lassen wir mal unkom­mentiert. In der Vergan­genheit sind nicht selten ähnliche Aufnahmen von Smart­phones aufge­taucht, die gefaked waren. Die Aufnahmen des Galaxy Note 10+ zeigen das Pen-Handy jeden­falls so, wie es sicher­lich nicht wenige Inter­essenten haben wollen: Groß, mit fili­granen Display­rändern und mit einem kleinen Selfie­kame­raloch in der Mitte des oberen Display­rands.

Mehr ist auch nicht wirk­lich zu sehen, die Bilder offen­baren keinen Blick auf die Gehäus­eseiten oder den Einga­bestift. Die Rück­seite ist zwar einmal kurz zu sehen, aber aufgrund der voll­kommen verwa­ckelten Aufnahme entzieht sie sich jegli­cher Inter­preta­tions-Option. Letzt­lich sieht es so aus, als wäre das Smart­phone gerade gestartet worden und in diesem Zug der Modell­name ange­zeigt wird. Anschlie­ßend erfolgt der aufge­hellte Screen, der die Einstel­lung der Region ermög­licht - im Falle des angeb­lichen Samsung Galaxy Note 10+ ist English (Canada) vorein­gestellt.

Das Video mit dem Bild­mate­rial können Sie sich nach­folgend anschauen:

Gestern haben wir über Schutz­hüllen berichtet, die zum Samsung Galaxy Note 10 aufge­taucht sind und Details zum Aussehen zeigen sollen.

