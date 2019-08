Galaxy Note 10(+): Business-Geschwister im Unboxing

Offi­ziell verfügbar sind Samsungs neue Busi­ness-Smart­phones Galaxy Note 10 und Note 10+ ab dem 23. August. Wir konnten die beiden Geschwister heute schon in einem Unboxing zum Leben erwe­cken.

Unboxing: Samsung Galaxy Note 10(+)

Vor knapp zwei Wochen hat Samsung das Galaxy Note 10 und das Galaxy Note 10+ sowie eine mit dem Plus-Modell baugleiche 5G-Vari­ante vorge­stellt. Im Rahmen eines exklu­siven Events in Berlin konnten wir uns die Smart­phones bereits in einem Hands-on zu Gemüte führen. Jetzt sind das Galaxy Note 10 und sein großer Bruder auch in der Redak­tion ange­kommen. Wir haben die Busi­ness-Geschwister aus ihrer Schachtel geholt.

Visu­elle Eindrücke sehen Sie im Unboxing. Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)