Samsung kündigt "Galaxy MWC Event 2022" an

Bald startet der Mobile World Congress in Barce­lona. Samsung kündigt ein Event zur Messe an. Es soll um "neue Möglich­keiten durch vernetzte Geräte" gehen.

Der Mobile Word Congress 2022 in Barce­lona steht vor der Tür. Und den Ankün­digungen der Konzerne zufolge werden auch einige Veran­stal­tungen vor Ort abge­halten. Gleich­zeitig wird es aber auch virtu­elle Events geben. Samsung kündigt nun zur Tech-Messe in Spanien ein "Samsung Galaxy MWC Event 2022" an. Die Veran­stal­tung ist als virtu­elles Event geplant und kann am Sonntag, 27. Februar, über den YouTube-Kanal von Samsung verfolgt werden, Uhrzeit ist 19 Uhr zu deut­scher Zeit.

In der Ankün­digung verrät der Konzern aus Südkorea auch - mehr oder weniger - worum es gehen soll.

Samsungs Ökosystem wohl im Fokus

Samsung wird zum MWC ein weiteres Event abhalten

Bild: Samsung, Screenshot: teltarif.de Neue Hard­ware wird es mit großer Wahr­schein­lich­keit nicht zu sehen geben, schließ­lich stellte Samsung im Januar und Februar mit dem Samsung Galaxy S21 FE und der Galaxy-S22-Serie erst vier neue Smart­phone-Modelle und eine neue Tablet-Gene­ration (Galaxy Tab S8) vor. Und die Galaxy Watch 4, die gemeinsam mit den Fold­ables Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 im August 2021 veröf­fent­licht wurde, posi­tio­niert sich weiterhin als aktu­elle Smart­watch-Gene­ration des Herstel­lers.

In dem für kommende Woche ange­kün­digten MWC-Event soll es viel­mehr um die "Möglich­keiten gehen, wie wir in dieser Welt arbeiten, lernen und einen Schritt weiter­gehen können". Samsung möchte diese Möglich­keiten erneut erwei­tert haben. Konkreter wird Samsung nicht. Vermut­lich wird es aber um das Soft­ware-Ökosystem des Herstel­lers und das Zusam­men­spiel verschie­dener Geräte gehen. So sind im Teaser zum Event Laptop, Tablet, Fold­ables, Smart­phone und Smart­watch zu sehen.

Samsung hatte im Sommer vergan­genen Jahres OneUI Watch (für die Galaxy Watch 4) ange­kün­digt. Grund­gedanke ist die naht­lose Kommu­nika­tion mit dem Smart­phone. So soll eine einheit­liche Platt­form für smarte Uhren und Tele­fone entstehen. Denkbar ist, dass sich die Inhalte des Samsung Galaxy MWC Event 2022 um ähnliche Soft­ware-seitige Lösungen drehen.

Samsung stellte erst kürz­lich die Galaxy-S22-Serie bestehend aus den drei Modellen Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra vor. Alle wich­tigen News zum ersten großen Samsung-Unpa­cked-Event des Jahres sowie unseren Podcast zur neuen Flagg­schiff-Serie finden Sie unter den nach­fol­genden Links.

Alle News vom Samsung Unpacked Event

Galaxy S22 im teltarif.de Talk: Samsungs neue Spitzenklasse Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.