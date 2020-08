Samsung Galaxy M51: Phablet mit riesigem 7000-mAh-Akku

Samsungs Akku-Monster ist offi­ziell – das mit einem 7000 mAh umfas­senden Strom­spei­cher bestückte Galaxy M51 ist ab sofort vorbe­stellbar. Der Hersteller denkt aber auch in puncto Display groß und verbaut ein 6,7 Zoll messendes Super-AMOLED-Panel (Full HD+). Der Kosten­faktor ist mit 360 Euro über­schaubar. Als Farb­va­ri­anten stehen Schwarz und Weiß zur Auswahl. Die Auslie­fe­rung des Galaxy M51 soll ab dem 11. September erfolgen. Auf einen der zur Zeit umstrit­tenen Exynos-Chip­sätze wurde bei diesem Modell verzichtet, es kommt der Snap­dragon 730 zum Einsatz.

Galaxy M51 kommt mit üppigem Akku

7000 mAh unter der Haube: Galaxy M51

Samsung arbeitet sich bei seiner M-Serie weiter die Milli­am­pere­stunden-Leiter hoch. Nach 5000-mAh-Modellen wie dem Galaxy M11 und 6000-mAh-Vari­anten wie dem Galaxy M31s folgt nun der 7000-mAh-Koloss Galaxy M51. Wir berich­teten erst­mals vor andert­halb Wochen über dieses Phablet und nun wurde es schon offi­ziell enthüllt. Die fest verbaute Batterie hat nicht nur eine hohe Kapa­zität, sie lässt sich mit 25 W auch eini­ger­maßen flott aufladen. Im Prinzip handelt es sich beim Galaxy M51 um ein Upgrade des Galaxy M31s. Das Galaxy M51 sollte lange ohne Steckdose durchhalten

Samsung Neben der um 1000 mAh gestei­gerten Akku­ka­pa­zität wurde das Display von 6,5 Zoll auf 6,7 Zoll gehievt. Die Auflö­sung beträgt 2340 x 1080 Pixel, das Seiten­ver­hältnis liegt bei 19,5:9.

Das Kamera-Quar­tett an der Rück­seite ist unver­än­dert. Käufer erhalten Weit­winkel (64 MP), Ultra­weit­winkel (12 MP), Makro und Tiefen­sensor (jeweils 5 MP). Das Selfie-Objektiv stemmt 32 MP und ist nun dank einer Blende von f/2.0 anstatt f/2.2 etwas licht­stärker.

Mit dem Qual­comm-SoC Snap­dragon 730 gibt es einen Acht­kern-Prozessor (maximal 2,2 GHz Takt) und ein LTE-Modem, das bis zu 800 MBit/s im Down­load umsetzen kann. Der Spei­cher beträgt 128 GB Flash und 6 GB RAM.

Preis und Verfüg­bar­keit des Galaxy M51

Der Launch des Galaxy M51 kam recht unver­hofft, zum Zeit­punkt der Arti­keler­stel­lung fanden wir noch kein Angebot mit diesem Phablet. Samsung selbst offe­riert das Handy in seinem haus­ei­genen Shop für 360,01 Euro. Versand­kosten fallen keine an. Der Hersteller vermerkt, dass das Galaxy M51 voraus­sicht­lich am 11. September versand­be­reit ist.