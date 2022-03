5G-Handys: Samsung Galaxy M33 & M23 für Deutschland

Samsung hat ange­kün­digt, dass seine neuen Mittel­klasse-Smart­phones Galaxy M23 5G und Galaxy M33 5G ab sofort, bezie­hungs­weise ab dem 8. April, in Deutsch­land erhält­lich sind. Auch mit dem Galaxy A13 können wir noch in diesem Monat rechnen.

Für dieje­nigen, die sich kein abso­lutes High-End-Smart­phone aus der Galaxy-S-Reihe leisten können oder wollen, hält Samsung seine A- und M-Modelle bereit. Die Smart­phones aus dem Mittel­klas­sebe­reich sind zwar deut­lich güns­tiger als die Flagg­schiffe des südko­rea­nischen Herstel­lers, verfügen teil­weise aber dennoch über recht beacht­liche Spezi­fika­tionen.

Nachdem Samsung das Galaxy M33 5G und Galaxy M23 5G bereits Anfang März offi­ziell vorge­stellt hat, kam gestern die offi­zielle Bestä­tigung für den Markt­start in Deutsch­land. Demnach ist das M23 5G ab sofort erhält­lich, während wir auf das M33 5G noch bis zum 8. April warten müssen. Auch das Galaxy A13 kündigte Samsung in seiner Pres­semit­tei­lung an: Dieses startet hier­zulande am 25. März. Samsung Galaxy M33 5G

Bild: Samsung

6,6 Zoll große FHD+-Infi­nity-V-Displays

Alle drei Smart­phones sind mit einem 6,6 Zoll großen Infi­nity-V-Display mit einer FHD+-Auflö­sung von 1080 × 2408 Pixel (400 ppi) ausge­stattet. Während das A13 mit einer Bild­wie­der­hol­rate von 60 Hz daher­kommt, errei­chen die Bild­schirme der beiden Mittel­klasse-Modelle mit ihrer 120-Hz-Frequenz den Stan­dard der Galaxy S22-Serie.

Die Neulinge verfügen über eine 8-MP-Selfie-Kamera auf der Front und Haupt­kameras mit einem 50-MP-Sensor und einer f/1.8-Blende. Beim M33 und A13 kommen ein 5-MP-Ultra­weit­winkel-Sensor, ein 2-MP-Tiefen-Sensor sowie ein 2-MP-Makro-Sensor hinzu. Letz­terer fällt beim M23 weg. Dafür versucht das M23 mit einem 8-MP-Ultra­weit­winkel-Sensor sowie einem 2-MP-Tiefen-Sensor zu über­zeugen.

Snap­dragon oder Exynos-Prozes­soren

Das Galaxy M23 5G erscheint mit einem Snap­dragon 750G Prozessor mit acht Kernen, 4 GB RAM und einem 128 GB großen internen Spei­cher in den Farben Orange Copper, Light Blue und Deep Green zu einer unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 289 Euro auf den Markt. Samsung M33, A13 und M23

Bild: Samsung / teltarif Etwas schwä­cher präsen­tiert sich das Galaxy A13, das zwar eben­falls mit 4 GB RAM ausge­stattet ist, jedoch nur einen 64 GB großen internen Spei­cher sein Eigen nennt. Im Inneren des 189 Euro güns­tigen 4G-Smart­phones, das in den Farben Light Blue, Black und White zu haben ist, werkelt ein Samsung Exynos 850 Prozessor.

Das Galaxy M33 5G trumpft mit einem 5 nm Octa-Core Exynos Prozessor, 6 GB RAM sowie einem 128 GB großen internen Spei­cher auf und geht für 349 Euro in den Farb-Vari­anten Dark Blue, Khaki Green und Brown über die Laden­theke.

5000-mAh-Akkus mit Schnell­lade­funk­tion

Auf den bald erhält­lichen Smart­phones läuft Android 12 mit Samsungs haus­eigener Benut­zer­ober­fläche One UI 4.1. Für Energie sorgt ein 5000-mAh-Akku, der bei den M-Modellen durch eine 25-W-Super­schnell­ade­funk­tion und beim Galaxy A13 mit 15 W mit Energie versorgt wird.

Samsung bastelt gerade an einem Handy mit Rundum-Display und S-Pen. Mehr darüber erfahren Sie in einer anderen News.