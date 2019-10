Invasion: Galaxy M30s mit Godzilla-Akku kommt zu uns

Ein weiteres Mittel­klasse-Smart­phone aus dem Hause Samsung kündigt sich an. Das Modell trägt den Namen "Galaxy M30s" und bringt einen beson­ders großen Akku mit. Auch sonst hat es auf dem Papier so einiges zu bieten.

Das Mittel­klasse-Smart­phone wird exklusiv über Amazon und den Samsung Online-Shop vertrieben. Der offi­zielle Verkaufs­start ist der 5. November zu einer unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung von 259 Euro in den Farb­vari­anten Schwarz, Weiß und Blau. Laut Infor­mationen des Herstel­lers wird das Galaxy M30s im Samsung Online-Shop erst ab dem 22. November erhält­lich sein. Kunden, die es bei Amazon vorbe­stellen, sollen es sogar bis zu zwei Tage vor dem offi­ziellen Verkaufs­start erhalten.

Das Samsung Galaxy M30s mit 6,4-Zoll-Infinity-U-Display Das Samsung Galaxy M30s mit 6,4-Zoll-Infinity-U-Display

Samsung selbst bezeichnet das Galaxy M30s als "Einsteiger-Smart­phone mit nahezu rahmen­losen Display". Das SuperAMOLED-Panel misst in der Diago­nale 6,4 Zoll und löst maximal in Full-HD+ auf. Die 16-Mega­pixel-Selfie­kamera (Blende f/2.0) ist in Form eines Infi­nity-U-Designs als Kerbe in den Screen plat­ziert. Auf der Rück­seite gibt es eine Triple­kamera mit 48 Mega­pixel (Blende f/2.0), einen 5-Mega­pixel-Tiefen­sensor (Blende f/2.2) und eine 8-Mega­pixel-Ultra-Weit­winkel­kamera (Blende f/2.2), die einen Aufnah­memodus von 123 Grad unter­stützt.

Samsung Galaxy M30s Datenblatt

Das Galaxy M30s in Weiß Das Galaxy M30s in Weiß

Die CPU ist von Samsung. Dem Exynos 9611 stehen 4 GB Arbeits­spei­cher zur Verfü­gung. Intern stehen 64 GB interner Spei­cher­platz bereit, von denen laut Hersteller faktisch 50,5 GB noch frei sind. Per microSD lässt sich die Kapa­zität um bis zu 512 GB erwei­tern.Inter­essant ist der Akku, der gigan­tische 6000 mAh vorweisen kann. Der Strom­spei­cher kann mit 15-Watt schnell beladen werden. Für die große Akku­kapa­zität ist das Smart­phone mit einem Gewicht von 188 Gramm über­raschend leicht. Neben dem schnel­leren WLAN-ac-Stan­dard unter­stützt das Galaxy M30s auch Blue­tooth 5.0 sowie NFC für kontakt­lose Bezahl­vorgänge.

Der Bild­schirm lässt sich per Finger­abdruck­sensor auf der Rück­seite und Gesichts­erken­nung entsperren.

