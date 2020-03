Samsung präsentiert Galaxy M21 und bereitet Galaxy A41 vor

Es gibt Neuig­keiten hinsicht­lich erschwing­licher Samsung-Smart­phones im Preis­bereich von unter 200 Euro. Der Hersteller enthüllte das Galaxy M21 und bereitet die Vorstel­lung des Galaxy A41 vor. Beim Galaxy M21 handelt es sich um eine leicht verbes­serte Vari­ante des Galaxy M30s. Es gibt eine Triple-Kamera mit 48 Mega­pixeln, einen 6000-mAh-Akku und ein 6,4 Zoll großes Super-AMOLED-Display. Das Galaxy A41 wurde zwar noch nicht offi­ziell präsen­tiert, stat­tete aber bereits der Zulas­sungs­behörde FCC und der Support-Seite von Samsungs weiß­russi­schem Inter­netauf­tritt einen Besuch ab.



Das Galaxy M21 in voller Pracht Das Galaxy M21 in voller Pracht

Galaxy M21 – Akku-Schwer­gewicht im Anmarsch

Wer eine möglichst lange Akku­lauf­zeit möchte, ist mit der Galaxy-M-Serie des Smart­phone-Markt­führers gut beraten. Nach dem auch hier­zulande erhält­lichen Galaxy M30s wartet auch das neu vorge­stellte Galaxy M21 (via andro­idcen­tral) mit einer 6000 mAh starken Batterie auf. Dieses Smart­phone ist für Indien ange­dacht. Samsung weist dem Galaxy M21 eine UVP in Höhe von 12 999 indi­schen Rupien aus, was nach derzei­tigem Wech­selkurs 160 Euro entspricht. Wenn man die Daten­blätter des im September 2019 veröf­fent­lichten Galaxy M30s und des Galaxy M21 vergleicht, findet man kaum Unter­schiede. Im Grunde genommen handelt es sich um dasselbe Modell, ledig­lich an Front­kamera, Betriebs­system und Gehäu­sefarbe wurde Hand ange­legt. So verfügt das Galaxy M21 über eine 20 Mega­pixel auflö­sende Selfie-Knipse, während das Galaxy M30s 16 Mega­pixel bietet. Des Weiteren ist bei der indi­schen Fassung Android 10 vorin­stal­liert und mit Midnight Blue sowie Raven Black gibt es neu ange­stri­chene Hüllen.

Galaxy A41 besucht Weiß­russ­land

Ein Smart­phone mit der Modell­nummer SM-A415F/DSN tauchte kurz auf der Support-Seite des weiß­russi­schen Samsung-Portals auf (via mysmart­price). Dahinter verbirgt sich das Einstei­germo­dell Galaxy A41. Dank eines Abste­chers dieses Tele­fons bei der US-ameri­kani­schen Zulas­sungs­behörde FCC ist bekannt, dass dieses Telefon Android 10 an Bord hat und sich mit 15 W aufladen lässt. Außerdem misst das Galaxy A41 149,8 x 69,8 mm und verfügt über Dual-Band-WLAN, Blue­tooth, NFC sowie LTE. Der Chip­satz MediaTek Helio P65 treibt das Mobil­gerät zusammen mit 4 GB RAM an, wie bereits Ende Januar ein Geek­bench-Eintrag belegte.

Samsung dürfte das Galaxy A41 in Kürze vorstellen.

