Schnäppchen-Check: Samsung Galaxy J5 Duos (2017)

Das Samsung Galaxy J5 als Preiskracher bei mobilcom-debitel. Passend zu Ostern bietet mobilcom-debitel das Samsung Galaxy J5 Duos von 2017 momentan als Preiskracher und ohne Vertrag für 169,99 Euro an. Erhältlich ist das Gerät online in Schwarz, Silber-Blau und Gold und das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht bis zum 25. März. Zu dem um über einhundert Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung reduzierten Preis fallen allerdings noch Liefergebühren in Höhe von 4,95 Euro an. Ist das Angebot immer noch ein Schnäppchen oder gar bei anderen Online-Händlern noch günstiger? Wir haben einen kurzen Preisvergleich gemacht.

Dieser zeigt, dass das Samsung Galaxy J5 Duos (2017) bei mobilcom-debitel tatsächlich am günstigsten angeboten wird. Ein Super-Schnäppchen ist es allerdings nicht. Die Preise liegen Online nicht allzu weit auseinander, allerdings fallen bei anderen Shops teilweise höhere Lieferkosten an, aber letztendlich werden hier nur rund 3 Euro gespart.

Die Specs des Samsung Galaxy J5 (2017)

Das Samsung Galaxy J5 Duos von 2017 hat ein 5,2 Zoll großes Super-AMOLED-Display und eine Auflösung von 720 x 1280 Pixel (282 ppi). Der interne Speicher kommt mit 16 GB daher, ist aber dank MicroSD-Karte auf bis zu 256 GB erweiterbar. Genügend Rechenleistung bekommt das J5 dank einer 8-Kern-CPU mit einer Taktrate von bis zu 1,6 GHz. Ebenfalls hervorzuheben ist, dass Haupt- und Frontkamera mit 13 Megapixel knipsen und Videos in HD aufgenommen werden. Wer sich gerne auf Selfies im Dunklen ablichtet oder die Lichtverhältnisse einfach nicht ausreichen, dem dürfte das Selfie-Licht gut gefallen.

Ein weiterer Pluspunkt des Samsung Galaxy J5 ist die Dual-SIM-Funktionalität, mit der zwei SIM-Karten gleichzeitig nutzbar sind. Außerdem bietet das J5 eine LTE-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s und verfügt des Weiteren über einen Fingerabdruck-Sensor und unterstützt NFC.

Alle weiteren Features und ausführliche Details über das Smartphone finden Sie auf unserer Datenblatt-Seite.