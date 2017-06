Galaxy J3 (2017) kostet nur 169 Euro

Anfang des Monats verriet uns eine offizielle Presse­mitteilung von Samsung Niederlande alle Daten der neuen Smartphones Galaxy J3, J5 und J7 (2017). Nun wurden die Geräte auch in Deutsch­land angekündigt. Der Preis für das Galaxy J3 (2017) überrascht dabei. Denn wurde für das Nachbarland zunächst ein Preis von 229 Euro genannt, will Samsung das kleinste Modell in Deutsch­land für nur 169 Euro auf den Markt bringen. Zusammen mit dem Galaxy J7 (2017) kommt es Ende Juli in den Handel, der Verkauf des Galaxy J5 (2017) hat bereits begonnen.

Alle drei Smartphones unterstützen Dual-SIM, das J3 und J5 (2017) sind zudem auch als Single-SIM-Version zu haben. Angeboten werden die Modelle in den Farben Schwarz, Gold und Blau.