Galaxy Home Mini 2: Samsungs neuer Smart-Speaker naht

Smart-Speaker sind popu­läre Alltags­helfer, Samsung will seine Ambi­tionen in diesem Gebiet mit dem Galaxy Home Mini 2 verstärken. Der schlaue Laut­spre­cher stat­tete jüngst der Zerti­fizie­rungs­stelle Blue­tooth SIG einen Besuch ab. Eine solche Prozedur ist meist ein Zeichen für eine baldige Markt­ein­füh­rung.

Die Produk­tion der cleveren Laut­spre­cherbox habe vor rund zwei Wochen begonnen, heißt es aus Insi­der­kreisen. Es ist gut möglich, dass Samsung den Galaxy Home Mini 2 zusammen mit dem Galaxy S22 und dem Galaxy Tab S8 auf dem kommenden Unpa­cked Event vorstellt.

Lebens­zei­chen vom Galaxy Home Mini 2

Leider nicht in Deutschland erhältlich: Galaxy Home Mini

Bild: Samsung Samsungs bishe­rige Versuche, auf dem Smart-Speaker-Markt Fuß zu fassen, waren eher halb­herzig. So kündigte das südko­rea­nische Unter­nehmen zuerst einen Galaxy Home an, der aber niemals erschien. Anschlie­ßend präsen­tierte die Firma vor zwei Jahren zusammen mit dem Galaxy S20 den Galaxy Home Mini. Dieses Modell fand zwar den Weg in den Handel, aber leider nur in Samsungs Heimat­land Südkorea. Es bleibt zu hoffen, dass der Hersteller für den Galaxy Home Mini 2 eine inter­natio­nale Markt­ein­füh­rung plant. Jeden­falls scheint sich eine baldige Produkt­vor­stel­lung anzu­bahnen.

Die Webseite MySmartPrice stieß auf dem Inter­net­auf­tritt der Blue­tooth SIG auf einen Eintrag des schlauen Laut­spre­chers. Das Gerät trägt die Modell­nummer SM-V320. Mit Blue­tooth 5.2 ist ein moderner Funk­stan­dard an Bord. Gelistet ist der Smart-Speaker seit dem 12. Januar 2022. An diesem Tag soll laut Bran­chen­kenner Max Jambor auch die Produk­tion begonnen haben. Die Sprach­steue­rung erfolgt höchst­wahr­schein­lich über Samsungs Bixby. Weitere Spezi­fika­tionen des Galaxy Home Mini 2 sind bislang nicht bekannt.

Aktu­elle Markt­situa­tion der Smart-Speaker

Bluetooth-SIG-Eintrag des Galaxy Home Mini 2

Bild: Bluetooth SIG Vor kurzem veröf­fent­lichte Statista eine Erhe­bung über die Hersteller-Markt­ver­tei­lung der cleveren Laut­spre­cher. Die Ergeb­nisse beziehen sich auf Q3 2021. Amazon führte mit 26,4 Prozent den Markt an. Dahinter reihte sich Google mit 20,5 Prozent auf Platz zwei ein. Baidu schaffte es mit 13,6 Prozent auf Rang drei. Alibaba konnte sich Posi­tion vier (10,8 Prozent) sichern.

Erst auf der fünf war Apple mit 10,2 Prozent anzu­treffen. Das Schluss­licht bildete auf Platz sechs liegend Xiaomi mit 5,1 Prozent. Weitere Hersteller wurden unter den rest­lichen 13,3 Prozent zusam­men­gefasst. Mit Amazon Echo, Google Home und Apple HomePod trifft der Galaxy Home Mini 2 auf starke Konkur­renz.

Mit dem Echo Show 15 gibt es jetzt sogar ein Wand-Display mit Alexa.