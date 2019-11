Samsung Galaxy Fold: Überlebt es den Härtetest?

Das Verbrau­cher­magazin Stif­tung Waren­test hat heute ein Video veröf­fent­licht, dass das Samsung Galaxy Fold (5G) im Härte­test zeigt. Das Fold­able musste einige Stra­pazen über sich ergehen lassen. Konnte sich das Galaxy Fold behaupten?

Die Tester unter­suchten auch andere Quali­täten der Smart­phone-Tablet-Symbiose. Kriti­siert wurde unter anderem die mangelnde Hellig­keit des Panels, was beim Einsatz unter Sonnen­licht durchaus zu Problemen führen kann. Das klingt enttäu­schend, wir machten in der Vergan­genheit sehr gute Erfah­rungen mit Samsung Displays. So führt das Galaxy S10(+) derzeit unsere Top-10-Liste der Smart­phones mit den hellsten Displays 2019 an. Auch ist die Knick­stelle laut Aussage der Tester in der Display­mitte deut­lich sichtbar und das Panel reflek­tiert sehr stark.

Fold auf Asphalt



So kam das Galaxy Fold (5G) aus der Falltrommel So kam das Galaxy Fold (5G) aus der Falltrommel

Im Stabi­litäts­test wurde das Schar­nier des Fold­ables unter die Lupe genommen. Zum Einsatz kam ein Roboter, der das Galaxy Fold (5G) 37 000 Mal auf- und zuklappte. In einer Hoch­rech­nung entspräche das täglich 20 Falt­vorgängen bei einer Nutzungs­dauer von fünf Jahren. Dem extremen Falt-Vorgang konnte das Smart­phone stand­halten.

Die Rück­seite entpuppte sich als nicht so robust. Das Samsung Galaxy Fold (5G) wurde zum Test in eine Fall­trommel gelegt, um 100 Stürze aus 80 Zenti­metern auf einen Stein­boden zu simu­lieren. Diesem Test konnte das falt­bare Gerät nicht stand­halten. Nur mit der passenden Schutz­hülle soll das Fold die Fall­trommel unbe­schadet verlassen haben.



Ein Robotor faltet das Galaxy Fold (5G) Ein Robotor faltet das Galaxy Fold (5G)

Samsung Galaxy Fold (5G): im Härte­test im Video

Zum Vergleich: Den glei­chen Test über­standen das Apple iPhone 11 Pro Max , das Samsung Galaxy S10+ und das Note 10+ ohne Schutz­case laut Stif­tung Waren­test ohne Schäden

