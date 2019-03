Offiziell: Samsung Galaxy Fold ab Mai in Deutschland

Samsung verkündet Deutschland-Start für Galaxy Fold In den USA wird das Samsung Galaxy Fold bereits Ende April auf den Markt kommen. Wenige Tage später ist auch der Verkaufs­start in Deutsch­land geplant. Der korea­ni­sche Hersteller hat jetzt bestä­tigt, sein erstes Smart­phone mit falt­barem Display ab Mai auch hier­zu­lande anzu­bieten. Dabei hat das Unter­nehmen auch weitere Details verraten.

Gab es in den vergan­genen Tagen Medi­en­be­richte, nach denen der Deutsch­land-Start für das Samsung Galaxy Fold am 3. Mai erfolgt, so hat sich der Hersteller in seiner aktu­ellen Pres­se­mit­tei­lung nicht auf ein konkretes Datum fest­ge­legt, sondern ledig­lich den Monat Mai genannt.

US-Preis wird nahezu 1:1 in Euro umge­rechnet

Dafür steht nun auch fest, welche Vertriebs­ka­näle für das Samsung Galaxy Fold zum Auftakt geplant sind, welcher exakte Verkaufs­preis vorge­sehen ist und welches Zubehör im Liefer­um­fang enthalten ist. Samsung wird das Galaxy Fold demnach erwar­tungs­gemäß über seinen eigenen Online-Shop anbieten. Darüber hinaus wird das Smart­phone auch über die Mobil­funk-Netz­be­treiber Deut­sche Telekom Voda­fone und Telefónica vertrieben. Weitere Händler sind zum Start demnach offenbar noch nicht dabei.

Aller­dings dürfte die Ziel­gruppe für das Samsung Galaxy Fold auch vergleichs­weise klein sein, da der Verkaufs­preis doch recht hoch ist. Die 1980 US-Dollar, die zum Launch-Event im Februar für den ameri­ka­ni­schen Markt genannt wurden, werden quasi 1:1 in Euro umge­rechnet. So soll das Gerät hier­zu­lande für exakt 2000 Euro verkauft werden.

Zum Liefer­um­fang gehört neben dem Smart­phone selbst auch ein Cover, mit dem das Gerät geschützt werden soll. Eben­falls mit dabei sind die Galaxy Buds, also die aktu­elle Version der kabel­losen Head­sets von Samsung. Das Galaxy Fold wird in vier Farben in Deutsch­land erhält­lich sein. Auf allen Vertriebs­ka­nälen ist der Hand­held in Space Silver und Cosmos Black zu bekommen. Über den Online-Shop wird das Gerät auch in Martian Green und Astro Blue mit der Option der Schar­nier­ab­de­ckung in Gold bezie­hungs­weise Dark Silver ange­boten.

"Wir freuen uns darauf, das neue Fold­able als erster Hersteller und in enger Zusam­men­ar­beit mit unseren Part­nern nach Deutsch­land zu bringen", so Olaf May, Vice Presi­dent IT & Mobile Commu­ni­ca­tion Samsung Elec­tro­nics GmbH. Vergan­gene Woche war bereits ein erstes Hands-On-Video des Samsung Galaxy Fold aufge­taucht.

