Galaxy Fold 5G im Hands-On: Beeindruckend, aber teuer

Es ist nicht leicht, an das Galaxy Fold heran­zukommen. Bei der heutigen Präsen­tation der über­arbei­teten Version auf der IFA in Berlin mussten sich die Jour­nalisten in eine lange Schlange einreihen, bevor sie sich einen ersten Eindruck des Falt­phones verschaffen konnten. Immerhin: Im Gegen­satz zu Barce­lona war Anfassen erlaubt, auch wenn die Audienz auf knappe fünf Minuten beschränkt war.

Das reichte leider nur für einen kurzen Check, aber der ist durchaus beein­druckend ausge­fallen. Trotz rund 260 Gramm Gewicht wirkt das Fold nicht sonder­lich schwer und liegt gut in der Hand. Die Mechanik macht einen sehr soliden Eindruck, da wackelt nichts mehr. Der Magnet­verschluss hält die beiden Hälften sicher zusammen.

Beson­deres Augen­merk hat Samsung darauf gelegt, die Knick­falte abzu­dichten. Das empfind­liche Schar­nier schützt nun eine schwarze Kunst­stoff­abde­ckung, die das Eindringen von Staub verhin­dern soll. Zudem gibt es eine Schutz­folie, die unter dem Rand des Display fest veran­kert ist. Beides soll verhin­dern, dass die Falt­anzeige im Knick Schaden nimmt.

Der Knick selber ist kaum noch sichtbar, einen störenden Wulst gibt es nicht. Samsung hat das Schar­nier angeb­lich auf 200.000 Klapp­bewe­gungen ausge­legt, das sind umge­rechnet 5 Jahre mit 100 Mal auf- und zuklappen am Tag.

Hat was vom Commu­nicator

Im zusam­menge­klappten Zustand ähnelt das Gerät entfernt dem Nokia Commu­nicator. Nur dass beim Samsung die Front­seite fast ganz von einem Touch­screen einge­nommen wird. Das ist aller­dings mit 4,6-Zoll-Diago­nale relativ klein. Doch auch im zusam­menge­klappten Zustand ist das Fold ein voll­wertiges Smart­phone.



Klappt man das Galaxy Fold auf, dann wech­selt die App von der Front­seite auf die Innen­seite. Damit hat man dann beispiels­weise Google Maps statt auf dem Mini­display auf einem bril­lanten 7,3-Zoll-Display.

Noch beein­druckender ist es, wenn Bilder auf dem Riesen-Display ange­zeigt werden. Leuch­tende Farben und die schiere Größe machen wirk­lich Spaß. Das gilt auch für Videos. Sie werden von Stereo-Laut­spre­chern und Dolby-Atmos-Tech­nologie unter­stützt. Auch wenn es in der Halle ziem­lich laut war, hinter­ließ die Audio-Sektion einen sehr guten ersten Eindruck. Trotz großer Laut­stärke klangen die von AKG opti­mierten Laut­spre­cher sauber und in den Details knackig.

Samsung hat insge­samt sechs Kameras verbaut, neben den drei Haupt­kameras und einer 10-Mega­pixel-Selfie-Kamera sind innen noch Mal eine 10-Mega­pixel-Kamera mit f/2.2 und eine 10-Mega­pixel-Tiefen­kamera mit f/1.9 verbaut. So lassen sich Selfies auch dann schießen, wenn das Smart­phone aufge­klappt ist. An der Qualität der Test­fotos gab es auf den ersten Blick wenig zu meckern, doch genaues wird erst der Test erbringen.



Ein Hauch von Windows

Auf dem großen Display können mehrere Apps zur glei­chen Zeit gezeigt werden. Eine Auswahl kann durch einen Rechts-Links-Wisch aufge­rufen werden. Die aufge­rufene App wird in einem Fenster auf der rechten Seite ange­zeigt. Die bishe­rige Haupt-App wird dann entspre­chend verklei­nert. Durch Drag&Drop lassen sich dann auch die neuen Apps vergrö­ßert darstellen. Das ist sehr intuitiv und funk­tioniert absolut flüssig.

Das hat das Galaxy Fold auch dem Snap­dragon-855-Prozessor zu verdanken, der auf satte 12 GB Arbeits­spei­cher zurück­greifen kann. Für Nutzer­daten sind 512 GB mit an Bord. Das muss dann auch reichen, denn es gibt weder einen SD-Karten-Slot noch einen für eine zweite SIM-Karte.

Galaxy Ear Buds statt Headset-Buchse

Bei den Anschlüssen findet sich wenig Unge­wöhn­liches. Den Finger­abdruck­sensor hat Samsung an der Seite unter­gebracht. Er schaltet auch gleich das Gerät ein, man braucht es also nicht extra aufzu­wecken.

Der Bixby-Knopf fehlt auch beim Galaxy Fold. Dafür gibt es den Multi­funk­tions-Einschalt­knopf mit dem auf Wunsch auch der Samsung-Sprachas­sistent aufge­rufen werden kann. Um das Gerät dann auszu­schalten, muss diese Taste und die darüber liegende Laut­spre­cher­wippe gleich­zeitig gedrückt werden - eine etwas umständ­liche Lösung. Eine Klin­kenbuchse hat das Gerät nicht. Dafür spen­diert Samsung aber eine Satz Galaxy Ear Buds, die per Blue­tooth ange­koppelt werden.

Der Akku des Fold hat eine Kapa­zität von 4380 mAh. Nach dem Kurz­test lässt sich nicht einschätzen, ob das für das Tablet-ähnliche Smart­phone wirk­lich ausrei­chend ist. Immerhin gibt es Geräte, die hier noch deut­lich mehr Ener­giere­serven mitbringen.

Das Galaxy Fold kommt entgegen ersten Plänen ausschließ­lich in einer 5G Version, die ursprüng­lich eben­falls geplante LTE-Version scheint vom Tisch zu sein. Es ist damit, nach dem heute eben­falls vorge­stellten Galaxy A90 5G, bereits das fünfte Smart­phone der Koreaner mit der neuen Mobil­funk­technik. Es wird am 18. September nach Deutsch­land kommen und dann etwa 2.100 Euro kosten. Auch wenn das Gerät durchaus beein­drucken kann, ist das ein ziem­lich stolzer Preis für ein Smart­phone. Aber viel­leicht wird das Galaxy Fold 2 ja billiger.

