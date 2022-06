Preischeck: Samsung Galaxy Z Flip 3 im Tarif-Deal bei Saturn

Wenn Sie ein beson­ders kompaktes Smart­phone mit einem fairen Vertrag suchen, bietet sich der aktu­elle Deal mit dem Galaxy Z Flip 3 5G bei Saturn an. Das Foldable gibt es in Kombi­nation mit Tarifen der Telekom, Voda­fone und o2 derzeit inklu­sive gratis Galaxy Watch 4 Classic.

Rein rech­nerisch gibt es dieses Bündel nicht nur geschenkt, sondern es wandern je nach Spei­cher­aus­füh­rung und Tarif bis zu 5,80 Euro pro Monat ins Spar­schwein. Wir haben das Angebot in Verbin­dung mit dem Telekom green LTE (14 GB) unter­sucht.

Galaxy Z Flip 3 5G im Tarif-Schnäpp­chen bei Saturn

Galaxy Z Flip 3 in voller Pracht

Bild: Samsung

Das Foldable im Klapp­handy-Stil hat uns in der Redak­tion bereits viel Freude bereitet. Wer sich für dieses Mobil­gerät inter­essiert und einen neuen Vertrag benö­tigt, sollte bei Saturn vorbei­schauen. In Kombi­nation mit dem auf 14 GB aufge­stockten Tarif green LTE 10GB Promo­tion (Telekom-Netz) kostet Sie das Galaxy Z Flip 3 5G einmalig 29 Euro in der 128-GB-Edition und 99 Euro in der 256-GB-Edition. Bei der Auswahl sollte bedacht werden, dass der Spei­cher nicht erwei­terbar ist. Die monat­liche Grund­gebühr beträgt inner­halb der ersten zwei Jahre 29,99 Euro und erhöht sich anschlie­ßend auf 31,99 Euro. Ein Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro muss entrichtet werden.

Der Tarif beinhaltet eine All-Net-Flat für Tele­fonie in alle deut­schen Netze, eine LTE-Band­breite von bis zu 25 MBit/s, aber leider keine SMS-Flat­rate. Kurz­nach­richten kosten je Einheit 19 Cent. Nach der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit entstehen Gesamt­kosten von 788,75 Euro (128-GB-Fassung) respek­tive 858,75 Euro (256-GB-Fassung). Dem gegen­über steht ein Waren­wert des Flip 3 von 599 Euro (güns­tigster Preis für die 128-GB-Version) bezie­hungs­weise 749,99 Euro (güns­tigster Preis für die 256-GB-Version). Außerdem muss der nied­rigste Kosten­faktor für die Galaxy Watch 4 Classic 46 mm BT gegen­gerechnet werden. Dieser liegt momentan bei 198 Euro.

Effek­tive Kosten des Ange­bots

Saturn-Deal des Flip 3

Bild: Saturn, Screenshot: teltarif.de Zieht man den Waren­wert von der zu bezah­lenden Summe ab, ergibt sich bei der Wahl der 128-GB-Edition ein Plus von 8,25 Euro. Auf den Monat gerechnet wandern 34 Cent ins Spar­schwein. Machen Sie vom 50-Euro-Wech­sel­bonus (nur bei Rufnum­mern­mit­nahme) Gebrauch, gibt es ein Plus von 58,25 Euro, was 2,43 Euro monat­lich entspricht. Bei der 256-GB-Edition werden Ihnen ohne Wech­sel­bonus 89,24 Euro (3,72 Euro pro Monat) respek­tive mit Wech­sel­bonus 139,24 Euro (5,80 Euro pro Monat) "geschenkt". Versand­kosten fallen übri­gens keine an.

Eine Markt­for­schungs­studie zeigt auf, dass das Galaxy Z Flip 3 5G das belieb­teste Foldable ist.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

