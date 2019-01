Galaxy F wird wahrscheinlich am 20. Februar präsentiert

„Die Zukunft entfaltet sich“, diese mysteriöse Botschaft gepaart mit dem Datum des kommenden Unpacked-Events (20. Februar) verbreitet Samsung via Reklametafeln und Pressemitteilung. Große Plakate zieren den Place de la Concorde, den größten Platz in Paris, welche auf die nahende Veranstaltung und eine geheimnisvolle Enthüllung hinweisen. Höchstwahrscheinlich wird der Hersteller neben den Galaxy-S10-Modellen auch das Galaxy F nächsten Monat vorstellen. Ein weiteres Indiz hierfür ist die Zeile „Was hält die Zukunft für die Galaxy-Marke bereit?“ innerhalb der Pressemitteilung.



Samsung teast Präsentation des Galaxy F an

Dass die Smartphones Galaxy S10 Lite / E, Galaxy S10 und Galaxy S10+ am 20. Februar offiziell vorgestellt werden, bestätigte der Hersteller bereits, anscheinend wird das aber nicht das Highlight des Events Unpacked 2019 sein. Samsung geht in einem aktuellen Beitrag seines Newsroom darauf ein, dass man in den vergangenen zehn Jahren ein umfangreiches Erbe an Smartphone-Innovationen etabliert habe, welche „dabei halfen, das Leben der Leute smarter und einfacher zu machen“. Anschließend weist der Konzern auf „eine aufregende Zukunft für das Galaxy-Line-up“ hin. „In anderen Worten, eine große neue Vision für die Galaxy-Marke wird die Smartphone-Innovation für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus antreiben“, gibt sich das südkoreanische Unternehmen selbstsicher. Faltbare Smartphones wie das Galaxy F sollten in der Tat einen hohen Stellenwert in der Zukunft haben.



Leicht durchschaubare Botschaft

Samsung dürfte bewusst sein, dass die Hinweise auf eine Enthüllung des Galaxy F allzu offensichtlich sind. Dennoch neckt die Firma seine Fans und spricht nicht direkt aus, was am 20. Februar abseits der Galaxy-S10-Produktlinie gezeigt wird. Die Zeile „Die Zukunft entfaltet sich“, die auf diversen Plakaten auf dem Place de la Concorde zu lesen ist, schrieb der Hersteller passend kryptisch auf Hangeul, dem koreanischen Alphabet, nieder. Riesige Werbetafeln in koreanischer Sprache sieht man auch nicht alle Tage in der französischen Hauptstadt. Impressionen zu dieser kuriosen Mixtur finden Sie auf von Samsung geschossenen Fotos in diesem Artikel.

