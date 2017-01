Samsung Galaxy C7 Pro: Phablet mit 16-Megapixel-Frontcam

Das Galaxy C7 Pro in Grau Das Galaxy C7 Pro in Grau

Samsung Galaxy C7 Pro: Erschwingliches Phablet für Selfie-Fotografen

Im vergangenen Mai hat Samsung das Galaxy C7 vorgestellt, ein Mittelklasse-Phablet mit Premium-Design. Nun wurde mit dem Galaxy C7 Pro eine leicht aufgebohrte Variante vorgestellt, die mit besserem Chipsatz und höher auflösender Frontkamera daherkommt. Die mit 16 Megapixel anstatt 8 Megapixel ausgestattete Selfie-Knipse dürfte Fans von Selbstportraits interessieren, zudem wurde die Taktrate des Prozessors auf 2,2 Gigahertz angehoben. Zu einer etwaigen Veröffentlichung in Deutschland gab es bislang noch kein Statement.

Da der Hype um die via Smartphones geschossenen Selbstportraits noch immer allgegenwärtig ist, rüsten immer mehr Hersteller die Frontkamera auf. Samsung war die 8 Megapixel auflösende Selfie-Optik des in China und bald in den USA offerierten Galaxy C7 scheinbar zu wenig, weshalb das Galaxy C7 Pro mit einer 16-Megapixel-Kamera ausgestattet ist. Dank einer vergleichsweise lichtstarken Blendenöffnung von f/1.9 sollten dabei auch bei schlechterem Licht relativ gute Aufnahmen gelingen.

Die Hauptkamera des Galaxy C7 Pro löst ebenfalls mit 16 Megapixel auf und verfügt über die gleiche Blende. Anstatt mit dem Octa-Core-SoCs Qualcomm Snapdragon 625 kommt die Pro-Ausführung mit dem Snapdragon 626 daher. Wie sich bereits an der Produktbezeichnung erahnen lässt, handelt es sich um eine nur marginal modifizierte Variante des Chipsatzes. Qualcomm hebt bei diesem Modell lediglich die Taktrate von 2 Gigahertz auf 2,2 Gigahertz an.



Die Kameras des neuen Phablets Die Kameras des neuen Phablets

Galaxy C7 Pro orientiert sich am Apple iPhone

Wie schon bei der Standardausführung des mit einem 5,7 Zoll großen Full-HD-Display ausgestatteten Phablets, lässt sich auch hier eine Ähnlichkeit zu Apples Smartphone-Portfolio nicht leugnen. Von vorne erinnert das Galaxy C7 Pro zwar an typische Samsung-Mobilgräte, die Rückseite ähnelt jedoch ein Stück weit der iPhone-Designsprache.

Bei der Galaxy-C-Produktreihe setzt Samsung auf den Einsatz von Metall beim Gehäuse, das gläserne Heck eines Galaxy S7 gibt es hier nicht. Das Betriebssystem bekam übrigens kein Update spendiert, Käufer müssen zunächst auch beim neuen Phablet mit Android 6.0.1 Marshmallow auskommen. Die restliche Ausstattung, inklusive 64 GB ROM, 4 GB RAM und 3300 mAh starkem Akku, liest sich ordentlich.



Die Modellvariante in Gold Die Modellvariante in Gold

Preis und Verfügbarkeit des Galaxy C7 Pro

Nach China rückt die Standardvariante des Phablets bald in den Vereinigten Staaten an, die Pro-Ausführung könnte also ebenfalls dort erscheinen. Ob Samsung die Verfügbarkeit der C7-Modelle auch nach Europa ausweitet, ist noch nicht bekannt. Bezüglich eines Preises gibt es bislang keine offizielle Angabe, es wird jedoch mit einer UVP in Höhe von etwa 400 US-Dollar gerechnet.

