Samsung: Drei neue Notebooks kommen im Juni

Samsung kündigt drei neue Note­book-Modelle an. "Galaxy Book S", "Galaxy Book Ion" und "Galaxy Book Flex" sollen im Juni auf den Markt kommen. Die Modell­be­zeich­nungen haben wir aller­dings im vergan­genen Jahr schon mal vernommen. Ende Oktober 2019 war aber noch nicht klar, wann und welche der Modelle auf den deut­schen Markt kommen.

Wie der Pres­se­mit­tei­lung zu entnehmen lässt, will der südko­rea­ni­sche Hersteller mit den Neuvor­stel­lungen zurück ins Note­book-Geschäft. Im Fokus der neuen Geräte stehen Kompakt­heit und gleich­zei­tige Leis­tungs­fä­hig­keit. Wir haben uns die Ausstat­tungen der drei Modelle für den deut­schen Markt ange­schaut.

Samsung Galaxy Book Flex, Ion und S: Tech­ni­sche Daten

Samsung Galaxy Book Flex

Bild: Samsung Alle Laptop-Modelle laufen mit Windows 10 in der Home-Edition als Betriebs­system. Beim Galaxy Book Ion und beim Galaxy Book Flex haben Käufer die Wahl zwischen einem 13,3 Zoll- und einem 15,6-Zoll-QLED-Bild­schirm. Das Galaxy Book S wird nur mit 13,3 Zoll Bild­schirm­dia­go­nale ange­boten.

Samsung Galaxy Book S Datenblatt

Verfügbar

Galaxy Book S und Galaxy Book Flex verfügen über ein Touch­dis­play. Darauf muss das Galaxy Book Ion verzichten. Das Galaxy Book Flex ist als Conver­tible mit 360-Grad-Schar­nier aufge­baut - Tablet und Note­book in einem. Im Liefer­um­fang ist ein Einga­be­stift enthalten, mit dem Aktionen ausge­führt werden können. Über einen S-Pen verfügen die anderen beiden Modelle nicht.

Alle tech­ni­schen Daten können Sie sich nach­fol­gend anschauen. Die technischen Daten der neuen Samsung-Notebooks

Bild: Samsung

Preise und Verfüg­bar­keit

Das Galaxy Book Ion und das Galaxy Book Flex sind ab dem 5. Juni unter anderem im Samsung Online-Shop verfügbar. Für das Galaxy Book S gibt es noch kein konkretes Datum, dafür aber Preise. So kostet das Galaxy Book S in den Farben "Mercury Grey" und "Earthy Gold" mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB internem Spei­cher 1129 Euro. Samsung Galaxy Book Ion

Bild: Samsung Das Galaxy Book Ion kostet in der Farbe "Aura Silver" in 13 Zoll und mit Intel-i5-Prozessor und der Spei­cher­kom­bi­na­tion 8 GB/256 GB 1399 Euro, das gleiche Set-up nur mit einer Bild­schirm­dia­go­nale von 15 Zoll schlägt mit einem Preis von 1499 Euro zu Buche. Die 15-Zoll-Vari­ante wird zusätz­lich in der glei­chen Farbe aber mit Intel-i7-Prozessor und mit 16 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB internem Spei­cher zu einem Preis von 1899 Euro ange­boten.

Das Galaxy Book Flex gibt es eben­falls in drei Vari­anten, jeweils in der Farb­va­ri­ante "Royal Blue": Mit 13-Zoll-Screen, Intel-i5-Prozessor, 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB internem Spei­cher kostet das Note­book 1599 Euro, mit 15-Zoll-Bild­schirm kostet es 1629 Euro. Die 15-Zoll-Vari­ante mit 16 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB und Intel-i7-CPU kostet 2099 Euro. Letzt­ge­nanntes Modell sowie das Galaxy Book Ion in 15 Zoll und der größeren Spei­cher­kom­bi­na­tion verfügen über die Grafik­ein­heit "Nvidia MX250". Samsung Galaxy Book S

Bild: Samsung Ohne die unlieb­same Mehr­wert­steuer kauft es sich gleich güns­tiger ein, bei Saturn ist das die nächsten andert­halb Wochen der Fall. Galaxy A51, Galaxy Z Flip und Co. gibt es dort redu­ziert. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.