Galaxy Book 2: Convertible mit 20 Stunden Akku-Laufzeit

„Ändere den Weg, wie du arbeitest“, mit diesem Slogan leitet Samsung die Pressemitteilung für sein neues 2-in-1-Convertible Galaxy Book 2 ein. Besonders hervorzuheben ist die Akkulaufzeit, die bis zu 20 Stunden betragen soll, was das Mobilgerät für den Büroeinsatz unterwegs prädestiniert. Mit dem Snapdragon 850 (Octa-Core-CPU, bis zu 2,96 GHz) dürfte das wandelbare Tablet über genug Leistungsreserven verfügen. Die Inhalte werden auf einem 12 Zoll großen sAMOLED-Display mit FHD+ dargestellt, Gigabit-LTE ist ebenfalls an Bord. Anfang November wird das Galaxy Book 2 für 999,99 US-Dollar erscheinen.

Galaxy Book 2: Windows-Convertible auf Qualcomm-Basis



Kommt samt Eingabestift und Tastatur daher: das Galaxy Book 2

Preis und Verfügbarkeit des Galaxy Book 2

Den Chipsatz Snapdragon 850 werden wir nicht in Android-Endgeräten sehen, er ist für Produkte auf Windows-10-Basis gedacht. Allzu viele Unterschiede zum Snapdragon 845 gibt es aber nicht, hauptsächlich wurde die Taktrate der vier Performance-Kerne (Kyro 385) von 2,8 GHz auf 2,96 GHz angehoben. Schade ist jedoch, dass dem schnellen Mobile-SoC beim Samsung Galaxy Book 2 lediglich 4 GB RAM zur Seite stehen. Auch die 128 GB an Flash muten für einen Notebook-Ersatz etwas mager an, sie lassen sich aber immerhin via microSD erweitern. Mit Dual-Band-WLAN (2,4 GHz + 5 GHz), LTE Cat. 18 (bis zu 1,2 GHz im Download), 2x USB Typ C und einen Klinkenanschluss bietet das Tablet eine gute Konnektivität. Der 12 Zoll messende Bildschirm stemmt 2160 mal 1440 Pixel, was zu einer Schärfe von 216 ppi führt. Audiophile werden mit Stereo-Lautsprecher samt Dolby-Atmos-Sound verwöhnt.

Samsung spricht für sein neuestes Mobilgerät eine UVP in Höhe von 999,99 US-Dollar aus, was nach derzeitigem Wechselkurs circa 872 Euro entspricht. Ab dem 2. November wird das Galaxy Book 2 in den Onlineshops von AT&T, Microsoft und Samsung selbst verfügbar sein. In den Ladengeschäften von AT&T, Sprint und Verizon wird es Ende nächsten Monats erwartet. Wann und ob das Galaxy Book 2 auch in anderen Ländern erscheint, hat der Hersteller bislang noch nicht kommuniziert. Das Galaxy Book 10.6 und das Galaxy Book 12 haben es aber in die deutschen Regale geschafft.