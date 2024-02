Samsung & Google: Hat Amazon die derzeit besten Preise?

"Samsung Deal Days" nennt sich eine aktu­elle Smart­phone-Aktion bei Amazon. Es gibt aber auch Ange­bote zu Google-Pixel-Handys und Xiaomi-Modellen. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich diese preis­lich lohnen. Weitere Details zum Preis­ver­gleich lesen Sie am Ende der Meldung.

Samsung Galaxy A25 5G

Bei dem Galaxy A25 5G handelt es sich um eine Mittel­klasse, die Samsung erst im Januar dieses Jahres an den Verkaufs­start schickte. Das Amazon-Angebot erscheint attraktiv. Der Online­händler wirbt oben­drein mit einer exklu­siven 30-mona­tigen Herstel­ler­garantie. Einen Preis von 249 Euro inklu­sive Versand­kosten setzt Amazon derzeit unter anderem für das schwarze Modell mit 128 GB internem Spei­cher an.

Güns­tiger geht es bei den Händ­lern Elec­tronis (236,94 Euro inklu­sive Versand­kosten) und FutureX (236,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) - bei beiden aber ohne die 30-mona­tige Herstel­ler­garantie.

Samsung Galaxy S23 FE

Eben­falls ein Markt­frisch­ling ist das Samsung Galaxy S23 FE. Äußerst inter­essant mutet das Amazon-Angebot zur 256-GB-Version (Farbe "Graphite") an. Der Händler verlangt derzeit einen Preis in Höhe von 679 Euro inklu­sive Versand­kosten - ein Preis, der die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung (759 Euro) deut­lich unter­bietet. Amazon gibt oben­drauf noch eine drei­jäh­rige Herstel­ler­garantie.

So verlo­ckend das Angebot klingt, der Vergleich der Markt­preise zeigt, dass es noch güns­tiger geht, beispiels­weise bei den Händ­lern Elec­tronis (572,89 Euro inklu­sive Versand­kosten), Gomibo (573 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Note­books­bil­liger (586,99 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Wenn Sie sich für Details wie Kame­raleis­tung, Perfor­mance und Display­hel­lig­keit inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht zum Samsung Galaxy S23 FE nach­lesen. Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de

Samsung Galaxy S23 Ultra

Optisch unter­scheidet sich das Galaxy S24 Ultra nicht so sehr vom Vorgänger Galaxy S23 Ultra. Und das Modell aus dem Jahr 2023 ist aufgrund seiner weiterhin soliden Leis­tung immer noch einen Blick wert. Amazon bietet die Vari­ante mit 256 GB Spei­cher (auch hier wieder mit 36-mona­tiger Herstel­ler­garantie) in der Farbe Schwarz zum Preis von 1099 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Mit einem Preis in Höhe von 949 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler Carbon­phone) geht das aber deut­lich güns­tiger.

Wenn Sie sich für Details wie Kame­raleis­tung, Perfor­mance und Display­hel­lig­keit inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht zum Samsung Galaxy S23 Ultra nach­lesen.

Samsung Galaxy Z Flip 5

In diesem Jahr wird Samsung vermut­lich das Galaxy Z Flip 6 auf den Markt bringen. Bis dahin ist das Galaxy Z Flip 5 das aktu­elle Foldable im Klapp­handy-Design. Mit einem Preis von 849 Euro inklu­sive Versand­kosten für das Graphite-farbene Modell mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität (und 3 Jahren Herstel­ler­garantie) erscheint die Amazon-Aktion durchaus anspre­chend. Der Händler Alter­nate ist mit einem Preis von 805,99 Euro inklu­sive Versand­kosten aktuell noch­mals deut­lich güns­tiger, aber auch hier ohne den Zusatz einer erwei­terten Herstel­ler­garantie. Die gibt es nur bei Amazon.

Wenn Sie sich für Details wie Kame­raleis­tung, Perfor­mance und Display­hel­lig­keit inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht zum Samsung Galaxy Z Flip 5 nach­lesen.

Google Pixel 8

Das Pixel 8 ist Googles klei­neres Modell der aktu­ellen Flagg­schiff-Serie. Für die schwarze Version (Farbe: Obsi­dian) mit 128 GB internem Spei­cher möchte Amazon derzeit einen Preis in Höhe von 603,84 Euro inklu­sive Versand­kosten haben.

Dabei handelt es sich aller­dings nicht um den derzeit besten Markt­preis. Der Händler Elec­tronis hat mit einem Angebot in Höhe von 578,18 Euro inklu­sive Versand­kosten die Nase vorn. Google Pixel 8 Pro

Bild: teltarif.de

Google Pixel 8 Pro

Das Pixel 8 Pro wird von Amazon derzeit zu einem Preis in Höhe von 949 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Klingt ange­sichts einer UVP in Höhe von rund 1100 Euro gar nicht so schlecht, oder? Der Preis­ver­gleich zeigt, dass man sich von durch­gestri­chenen UVPs jeden­falls nicht blenden lassen sollte. Bei den Händ­lern Elec­tronis (813,49 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Büro­shop24 (818,98 Euro) gibt es das Pixel Pro mit 128 GB Spei­cher in der Farbe Obsi­dian derzeit deut­lich güns­tiger als bei Amazon.

Wenn Sie sich für Details wie Kame­raleis­tung, Perfor­mance und Display­hel­lig­keit inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht zum Google Pixel 8 Pro nach­lesen.

Poco X6 Pro

Das Poco X6 Pro ist eine Xiaomi-Mittel­klasse, die im Test in verschie­denen Diszi­plinen punkten konnte. Beein­dru­ckend ist bereits die UVP (419 Euro) für das Modell mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Das schwarze Modell in dieser Konfi­gura­tion ist derzeit bei Amazon für379,90 Euro inklu­sive Versand­kosten erhält­lich. Der Vergleich zeigt, dass es sich um einen guten Preis handelt. Bei anderen Händ­lern kostet das Modell zum Stand jetzt mehr, beispiels­weise bei Galaxus und Gomibo - jeweils für rund 408 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Wenn Sie sich für Details wie Kame­raleis­tung, Perfor­mance und Display­hel­lig­keit inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht zum Poco X6 Pro nach­lesen. Poco X6 Pro

Bild: teltarif.de

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.