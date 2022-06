Samsung: Update auf Android 13 früher als erwartet

In der Vergan­gen­heit wurde Samsung häufiger wegen eines lang­samen Tempos in seiner Update-Politik kriti­siert. Der südko­rea­nische Hersteller versprach nach­zubes­sern und hat dieses Gelöbnis bereits erfolg­reich mit seinen monat­lichen Sicher­heits-Updates umge­setzt. Nun soll auch Android 13 früher als erwartet auf Galaxy-Geräten landen, die für One UI 5.0 infrage kommen.

One UI 5.0 Beta startet im Juli

Android 13 mit One UI 5.0 kommt ab Oktober auf ausgewählte Galaxy-Smartphones

Bild: Samsung / teltarif

Das Beta-Programm für One UI 5.0 soll wie erhofft im Juli starten, inzwi­schen können wir die dritte Woche als konkreten Zeit­punkt benennen. Nutzer haben dann die Möglich­keit, die Beta einige Wochen lang zu testen und Perfor­mance-Probleme oder Fehler zu melden. Diese Zeit dient den Entwick­lern dazu, eine weit­gehend fehler­freie Firm­ware zu gene­rieren.

Das erste Gerät, dass die Beta-Firm­ware erhält, soll das Samsung Galaxy S22 sein. Erfah­rungs­gemäß wird Samsung das Port­folio seiner Test­geräte noch erwei­tern. Außer der Galaxy-S22-Reihe wären das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 mögliche Kandi­daten.

Finales Update im Oktober

Bisher gingen wir davon aus, dass Samsung die finale Version von Android 13 mit One UI 5.0 erst Ende dieses oder Anfang des nächsten Jahres auf Galaxy-Geräte ausrollen würde. Dem zuver­läs­sigen Infor­manten SamMobile nach wird das Update jedoch bereits im Oktober erwartet.

Somit erscheint One UI 5.0 sogar einen Monat früher als sein Vorgänger One UI 4.0, der im November 2021 gemeinsam mit der Galaxy S21-Serie Einzug hielt. Im darauf folgenden Monat wurde das Update für die Galaxy S10-Serie, die Galaxy Tab S7-Reihe sowie die Fold­ables verteilt; weitere Geräte folgten.

Dass Samsung in diesem Jahr so früh dran ist, liegt nicht nur an dem Unter­nehmen selbst, sondern auch an Google, da der Such­maschinen-Riese die Basis für das Update früh­zeitig zur Verfü­gung gestellt hat. Mit dem Erscheinen der in Kürze star­tenden Beta-Firm­ware werden wir aller Voraus­sicht nach erfahren, welche Smart­phones, abge­sehen von der Galaxy-S22-Reihe, von dem Update profi­tieren werden.

