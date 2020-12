Samsung startet im Dezember mit Android-11-Updates

Update-Fahrplan von Samsung bekannt

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Google Android 11 ist bereits seit einigen Wochen verfügbar, doch wie immer dauert es eine Weile, bis die verschie­denen Smart­phone-Hersteller das Betriebs­system ange­passt haben. Bei Samsung kommt hinzu, dass das Unter­nehmen mit der neuen Android-Version auch die neue One-UI-Benut­zer­ober­fläche in der Version 3.0 einführt. Inter­essierte Kunden haben auf ausge­wählten Geräten bereits die Möglich­keit, die neue Soft­ware zu testen. Jetzt stehen auch erste offi­zielle Updates kurz bevor. Datenblätter Samsung Galaxy Note 20

Samsung Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip

Dem Online-Magazin Sam Mobile liegt ein für den ägyp­tischen Markt gültiger Update-Fahr­plan von Samsung vor. Das kann natür­lich ein Fake sein. Aller­dings decken sich die Infor­mationen mit Details, die teltarif.de zuvor bereits aus Netz­betreiber-Kreisen erfahren hat. Demnach sollen die Updates für das Samsung Galaxy S20, das Samsung Galaxy S20+ und das Samsung Galaxy S20 Ultra voraus­sicht­lich ab Mitte Dezember in Deutsch­land verteilt werden. In den USA wurde mit der Bereit­stel­lung der neuen Soft­ware bereits begonnen.

Das Samsung Galaxy S20 FE wird merk­wür­diger­weise nicht erwähnt. Aller­dings ist dieses Modell ein halbes Jahr nach den anderen S20-Geräten veröf­fent­licht worden. Und auch die anderen im Sommer/Herbst vorge­stellten Samsung-Smart­phones, das Note 20, das Note 20 Ultra und das Galaxy Z Fold 2, sollen One UI 3.0 und Android 11 erst im Januar bekommen.

Samsung Galaxy Z Flip bekommt Update erst im Januar

Update-Fahrplan von Samsung bekannt

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Google Inter­essan­ter­weise will Samsung auch das Galaxy Z Flip erst im ersten Monat des neuen Jahres mit der neuen Betriebs­system-Version versorgen. Dieses Foldable wurde im Februar zusammen mit der Galaxy-S20-Reihe vorge­stellt und kam dann sogar einige Tage früher als S20, S20+ und S20 Ultra auf den Markt. Denkbar wäre, dass die Anpas­sung an Geräte mit falt­barem Display etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Regel­recht pein­lich ist, dass der Hersteller erst im September 2021 alle geplanten Android-11-Updates verteilt haben will. Am längsten müssen dem aktu­ellen Planungs­stand zufolge Besitzer des Samsung Galaxy Tab A8 (2019) auf die neue Firm­ware warten. Bis dahin hat Google mit hoher Wahr­schein­lich­keit bereits die finale Version von Android 12 veröf­fent­licht.

Update-Fahr­plan von Samsung

Nach­fol­gend nun der - offi­ziell für den ägyp­tischen Markt gültige - Update-Fahr­plan von Samsung, der in ähnli­cher Form auch für Europa gelten sollte:

Dezember 2020

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Januar 2021

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Februar 2021

Samsung Galaxy Fold

März 2021

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy Tab S7

April 2021

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy M51

Mai 2021

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Juni 2021

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy Tab A

Juli 2021

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy Tab S5e

August 2021

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Samsung Galaxy Tab Active Pro

September 2021

Samsung Galaxy Tab A8 (2019)

Denkbar wäre, dass Samsung auch noch weitere Smart­phones und/oder Tablets mit Android 11 versorgt, dafür aber derzeit noch keinen Termin nennen kann.