Samsung: Galaxy AI kommt auch auf Wearables

Mit KI-Features will Samsung ganz groß raus­kommen. Das System "Galaxy AI" wurde im Zuge der Galaxy-S24-Serie zum Leben erweckt. Funk­tionen wie Circle-to-Search, Live-Anruf-Über­set­zung und der neue Foto-Assis­tent sollen nütz­liche Tools an die Hand geben. Jetzt hat sich Dr. TM Roh, Chef von Samsung Mobile, in einem Edito­rial zu Wort gemeldet und über die Zukunft von künst­licher Intel­ligenz in Galaxy-Geräten geplau­dert. Bald sollen die Features auf weiteren Geräten des Galaxy-Kosmos landen.

AI bald in Weara­bles

Aktuelles Modell aus 2023: Samsung Galaxy Watch6 Classic

Foto: teltarif.de

Künst­liche Intel­ligenz als Inte­gra­tion in Tele­fonen ist laut Roh eine Revo­lution. Die mobilen Geräte würden dabei einen primären Zugangs­punkt zu KI darstellen. Künftig soll KI leicht zugäng­lich sein und neue Möglich­keiten eröffnen. Den Start­schuss lieferten die im Januar vorge­stellten Modelle Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra. Wie sich die KI-Funk­tionen in der Praxis schlagen, haben wir für Sie im Test mit dem Galaxy S24 Ultra heraus­gefunden. Die Features sind in der auf Android 14 fußenden Nutzer­ober­fläche OneUI 6.1 inte­griert und sollen bald auch auf älteren Galaxy-Geräten ausge­spielt werden.

Bei den Smart­phones soll es aber nicht bleiben, wie Roh im Edito­rial verkündet. In naher Zukunft sollen ausge­wählte Galaxy-Weara­bles KI nutzen, um die "digi­tale Gesund­heit zu verbes­sern" und "intel­ligente Gesund­heits­erleb­nisse einzu­läuten" (aus dem Engli­schen über­setzt). Um welche konkreten Features es dabei gehen soll, verriet er noch nicht.

Diese Weara­bles erwarten wir

Samsung stellte im August des vergan­genen Jahres gemeinsam mit der fünften Foldable-Gene­ration aus Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 auch die Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic vor.

Es ist zu erwarten, dass der südko­rea­nische Hersteller in rund einem halben Jahr nicht nur die nächste Itera­tion der Foldables, sondern auch neue Weara­bles, voraus­sicht­lich die Galaxy Watch 7, vorstellt. Sollten die KI-Features für Weara­bles in naher Zukunft ausge­spielt werden, wäre die Galaxy Watch 7 durchaus ein geeig­neter Kandidat, um Galaxy AI auf mobilen Geräten für das Hand­gelenk zu einzu­führen.

