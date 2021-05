Samsung Galaxy A72 im Test: Grundsolide ohne 5G

Das Galaxy A72 ist Samsung Mittel­klasse-Frisch­ling. Zum Preis von 449 Euro wird eine Ausstat­tung geboten, die viele Smart­phone-Nutzer zufrieden stellen sollte. Zumin­dest auf dem Papier. "Schwarz auf Weiß" können mitt­ler­weile viele Smart­phone-Modelle glänzen, am Ende wird aber der Praxis-Test die wahren Stärken und Schwä­chen offen­baren.

Wir haben das Samsung Galaxy A72 ins Test­labor von teltarif.de geschickt. Erfah­rungen, Test­ergeb­nisse und Einschät­zungen lesen Sie im nach­fol­genden Bericht, alle Daten zum Smart­phone können Sie dem Daten­blatt entnehmen.

Design, Display und Hand­ling

Großes Phablet: Das Samsung Galaxy A72

Bild: teltarif.de Das Design mit Punch Hole für die Selfie­kamera ist Stan­dard. Die Display­ränder sind so schmal wie es die Regeln der Smart­phone-Kate­gorie erlauben. Als störend erweisen sich die sicht­baren Stellen unserer Meinung nach nicht, das Display mit 6,7-Zoll-Diago­nale ist für Anwen­dungen - wie Multi­media und ausgie­biges Surfen -, die ein Phablet zu einem Phablet machen, in jedem Fall groß genug.

Höhere Bild­wie­der­hol­raten sind mitt­ler­weile festes Voka­bular im Marke­ting der Hersteller. 90 Hz bietet das Super-AMOLED des Galaxy A72. Das kann im Einstel­lungs­menü der Anzeige auch deak­tiviert werden, dann verbleibt die Darstel­lung bei den regu­lären 60 Hz. Die höhere Bild­wie­der­hol­rate ist ein ansehn­liches Feature, das man unserer Meinung nach nicht braucht, einem Smart­phone aber einen zusätz­lichen modernen Touch beschert. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Der von uns ermit­telte Displayhel­lig­keits­wert von 764 cd/m² hat uns über­zeugt. Samsung beweist wieder einmal seine Fähig­keiten für helle Panels. Damit sollte das Ablesen des Displays auch bei stär­kerer Licht­ein­strah­lung in der Regel noch gut möglich sein.

Das Galaxy A72 liegt für seine Größe grund­sätz­lich gut in der Hand. Die Rück­seite ist aus Kunst­stoff, was der Hersteller auch nicht verschleiern kann. Leider gab die Rück­seite leicht nach, als wir drauf drückten. Das wirkte etwas billig. Das Manko lässt sich durch ein Case natür­lich verde­cken.

Perfor­mance und Akku

Blick auf die Kunststoffrückseite

Bild: teltarif.de Samsung verwendet für das Galaxy A72 einen Snap­dragon 720G von Qual­comm. Der neue 5G-Mobil­funk­stan­dard wird nicht unter­stützt, die Leis­tung sowohl auf dem Papier als auch in der Praxis sind für unseren Geschmack im Hinblick der Mittel­klasse-Kate­gorie absolut ausrei­chend. Das Smart­phone macht das, was es soll in einer ange­mes­senen Geschwin­dig­keit.

Der Akku besitzt eine Kapa­zität von 5000 mAh und kann mit einem 25-Watt-Adapter schnell wieder aufge­laden werden. Auch die Akku­lauf­zeit konnte uns mit einem über­durch­schnitt­lichen Wert über­zeugen.

Tele­fonie und Sound

Das Samsung Galaxy A72 unter­stützt VoLTE und WLAN Calls. Klang­lich gibt es nicht viel auszu­setzen. Die Stimme unseres Gesprächs­part­ners wurde im Test klar und deut­lich über­tragen und war sowohl über die interne als auch die externe Muschel laut genug. Karten-Optionen: Zwei Nano-SIM oder eine Nano-SIM und eine microSD-Karte

Bild: teltarif.de Das Stereo­laut­spre­cher-System liefert einen passa­blen Klang und kann auch für gele­gent­liches Musik­hören ganz gut gebraucht werden. Den Musik­test führten wir mit verschie­denen Gitarren-lastigen Songs durch. Auf voller Laut­stärke war zwar kein Knarzen zu vernehmen - was mit positiv zu bewerten ist -, ganz wohl fühlten sich unsere Test-Ohren dabei aber nicht - etwa drei Viertel reichte aus, um das Erlebnis zu verbes­sern.

Soft­ware

Android 11 läuft stan­dard­mäßig auf dem Galaxy A72. Samsung kann sich mitt­ler­weile von vielen Android-Konkur­renten mit einer zuver­läs­sigeren Update-Politik absetzen. Samsung hat bei seinen Geräten vier Jahre Sicher­heits­updates zum Stan­dard erklärt. Damit haben Käufer des Galaxy A72 sehr gute Prognosen, ein Smart­phone über einen vergleichs­weise langen Zeit­raum mit aktu­ellen Sicher­heits­richt­linien nutzen zu können.

