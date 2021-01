Samsung Galaxy A71 bei mobilcom-debitel: Schnäppchen?

Samsung Galaxy A71

Bild: Samsung "Preis­kra­cher" nennt sich eine Aktion, bei der mobilcom-debitel - oft begin­nend am Wochen­ende - Smart­phones oder Tablets zu einem güns­tigen Preis unters Volk bringen möchte. Dabei gilt aber jedes Mal: Das Angebot ist nicht nur zeit­lich, sondern auch in der Menge begrenzt, und wenn der entspre­chende Vorrat abver­kauft ist, wird das Angebot geschlossen.

Ab Sonntag, den 24. Januar verkauft mobilcom-debitel nun erneut das Samsung Galaxy A71, welches ein typi­scher Vertreter der Samsung-Mittel­klasse ist. Der Preis wird unter 300 Euro liegen. Wir haben kurz gecheckt, ob sich das Angebot lohnt.

Gutes Mittel­klasse-Smart­phone

Von der Ausstat­tung her ist das Samsung Galaxy A71 defi­nitiv einen Blick wert für alle, die kein teures High-End-Smart­phone benö­tigen. Das Galaxy A71 kommt mit 128 GB internem Spei­cher (per Spei­cher­karte erwei­terbar) und einem 6,7-Zoll-Infi­nity-O-Display mit 2400 x 1080 Pixel. Android 10 ist vorin­stal­liert. Nach jetziger Planung soll es Android 11 im April 2021 erhalten. Ausge­stattet ist das Galaxy A71 mit einer 64-Mega­pixel-Haupt­kamera und einer 32-Mega­pixel-Front­kamera. Das Smart­phone ist in den drei Farben Black, Silver und Blue verfügbar.

Als Preis­kra­cher bei mobilcom-debitel ist das Samsung Galaxy A71 vom 24. Januar bis maximal 27. Januar zum Preis von 289 Euro erhält­lich.

Beim Preis­ver­gleich mit der Konkur­renz hat mobilcom-debitel in der Regel einen kleinen Vorteil: In normalen Zeiten kann das Smart­phone im Online-Shop von mobilcom-debitel bestellt und in einen statio­nären Shop gelie­fert werden. Holt der Kunde es dort persön­lich ab, spart er die Versand­kosten von 4,95 Euro. Da die Shops aber momentan vermut­lich geschlossen haben, kann das Smart­phone dort erst nach Ende der Lock­down-Rege­lungen abge­holt werden. Wer das Smart­phone also sofort möchte, muss die 4,95 Euro für den Versand nach Hause bezahlen, damit liegt der Gesamt­preis bei 293,95 Euro. Samsung Galaxy A71

Bild: Samsung

Gecheckt: Was taugt der Preis?

Selbst bei einem Preis von 293,95 Euro zeigt sich: Diesen güns­tigen Preis kann momentan kein Online-Händler bieten. Bei Market­place-Händ­lern, deren Serio­sität nicht immer einfach zu bewerten ist, gibt es zum Teil Preise, die knapp unter 330 Euro liegen, zu denen aber mögli­cher­weise noch Versand­kosten hinzu­kommen. Bei Samsung selbst sowie bei Media Markt, Saturn und expert.de kostete es am heutigen Samstag bei Redak­tions­schluss dieser Meldung 339 Euro, jeweils versand­kos­ten­frei.

Das Angebot von mobilcom-debitel ist also tatsäch­lich ein Preis­kra­cher, die Ersparnis liegt auch mit Versand­kosten bei rund 45 Euro. Man sollte aber beachten, dass manchmal direkt mit dem Start eines Preis­kra­cher-Ange­bots bei mobilcom-debitel auch andere online-Shops den Preis senken. Schauen Sie also am besten vor einer Bestel­lung bei mobilcom-debitel noch­mals auf einschlä­gigen Preis­ver­gleichs­seiten nach, ob gege­benen­falls ein anderer Händler nach­gezogen oder den Preis unter­boten hat.

