Samsung Galaxy A6 ohne Vertrag für 175 Euro

mobilcom-debitel bietet das Samsung Galaxy S6 derzeit als Preiskracher ohne Vertrag für 175 Euro an. Wir fassen die aktuelle Preiskracher-Aktion zusammen.

Am kommenden Mittwoch, 20. Februar, stellt Samsung seine neuen Smartphone-Spitzenmodelle vor. Echte Schnäppchen, bei denen die neuen Flaggschiffe zu besonders günstigen Konditionen zu bekommen sind, wird es wohl frühestens in einigen Monaten geben. Für Interessenten, die eher kurzfristig ein preiswertes Samsung-Galaxy-Handy suchen, hat mobilcom-debitel seine neue Preiskracher-Aktion aufgelegt.

Das Samsung Galaxy A6 ist im Rahmen der Aktion in der Version mit 32 GB Speicherplatz im Rahmen der Aktion ohne Vertrag für 175 Euro zu bekommen. Der Provider selbst spricht von einer Preisersparnis von 134 Euro. Das gilt allerdings nur, wenn man den ursprünglichen Verkaufspreis des Herstellers zugrundelegt. Gegenüber anderen Online-Händlern, die das Gerät aktuell im Angebot haben, sparen Kunden aber immer noch rund 10 bis 15 Euro.

Zwei 16-Megapixel-Kameras an Bord

Samsung Galaxy S6 zum Aktionspreis Das Samsung Galaxy A6 ist aus Metall gefertigt. Es verfügt über ein 5,6 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung und hat eine 16-Megapixel-Hauptkamera an Bord. Auch die Frontkamera bietet eine Auflösung von 16 Megapixel. Dabei steht auch für die Selfie-Kamera ein adaptiver Blitz zur Verfügung.

Das Handy bietet die Möglichkeit, zwei SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen (Dual-SIM). Zudem lässt sich der interne Speicher durch bis zu 256 GB große microSD-Speicherkarten ergänzen. Das Gerät ist über die Preiskracher-Aktion wahlweise den Farben Schwarz, Gold und Lavender zu haben.

Aktion online und in den Shops

Online können Interessenten das Gerät ab sofort und bis 20. Februar bestellen. Wer sich das Handy in eine mobilcom-debitel-Filiale in der Nähe schicken lässt, spart dabei auch die ansonsten anfallenden Versandkosten. Von Montag bis Mittwoch wird die Aktion auch direkt in den Shops der freenet-Marke durchgeführt - "solange der Vorrat reicht", wie der Anbieter betont.

Wenn es wiederum doch ein Samsung Galaxy S10 sein soll, so können Sie sich am Mittwochabend hier auf teltarif.de über alle Details zu allen Modellen informieren, die der Hersteller vorstellen wird. Wir werden im Rahmen verlängerter Redaktionszeiten "live" über das Unpacked Event berichten. Mit etwas Glück haben Sie auch die Möglichkeit, eines der neuen Samsung-Galaxys zu gewinnen.

