Samsung: Galaxy A54 5G und A34 5G offiziell vorgestellt

Samsung hat heute seine neue Smart­phone-Mittel­klasse in Form von Galaxy A54 5G und Galaxy A34 5G enthüllt. Dabei handelt es sich um die direkten Nach­folger der vor knapp einem Jahr einge­führten Modelle Galaxy A53 5G und Galaxy A33 5G.

Beim Galaxy A54 5G kommt eine neue Haupt­kamera mit 50 Mega­pixel sowie ein etwas besseres SoC (Exynos 1380) zum Einsatz. Der mit 120 Hz aktua­lisie­rende Bild­schirm misst 6,4 Zoll. Der MediaTek-Chip­satz Dimen­sity 1080 und ein auf 6,6 Zoll vergrö­ßertes Super-AMOLED-Panel sind die High­lights des Galaxy A34 5G.

Produkt­pflege: Samsungs neue Mittel­klasse ist da

Das Galaxy A54 5G in voller Pracht

Bild: Samsung Dass Samsung keine bahn­bre­chenden Inno­vationen oder größere Upgrades bei Galaxy A54 5G und Galaxy A34 5G voll­zieht, war bereits durch zahl­reiche Leaks zu erwarten. Zumin­dest lässt sich die neue Itera­tion an der Gehäu­serück­seite, welche an der Galaxy-S23-Serie ange­lehnt ist, erkennen. Beim Display des Galaxy A54 5G gibt es ein kleines Down­grade von 6,5 Zoll auf 6,4 Zoll. Die Auflö­sung des Super-AMOLED-Panels beträgt weiterhin 2400 mal 1080 Pixel. Der neue 50-MP-Bild­wandler kann mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung und Blende f/1.8 aufwarten. Ultra­weit­winkel (12 MP) und Makro (5 MP) sind an Bord. Der ohnehin frag­wür­dige Tiefen­sensor entfällt. Das Galaxy A34 5G

Bild: Samsung Ein wenig mehr Geschwin­dig­keit sollte es durch den Exynos 1380 anstatt Exynos 1280 geben. Einen 5000 mAh messenden Akku und Android 13 hat das Handy eben­falls zu bieten. Während Samsung also das Display des Galaxy A54 5G geschrumpft hat, wurde es beim Galaxy A34 5G vergrö­ßert. Von 6,4 Zoll geht es hoch auf 6,6 Zoll. Die Auflö­sung der 90-Hz-Anzeige beträgt 2400 mal 1080 Bild­punkte. Die Kameras, Weit­winkel (48 MP, optisch stabi­lisiert), Ultra­weit­winkel (8 MP) und Makro (5 MP) kennen wir schon vom Galaxy A33 5G. Mit dem Dimen­sity 1080 dürfte die Perfor­mance etwas höher ausfallen. Auch beim Galaxy A34 5G strich Samsung den Tiefen­sensor.

Galaxy A54 5G und A34 5G: Preise und Verfüg­bar­keit

Hinsicht­lich der Preis­gestal­tung wurden wir bereits von Bran­chen­insi­dern auf eine Erhö­hung vorbe­reitet. Das Galaxy A54 5G mit 8 GB RAM und 128 GB Flash hat eine UVP von 489 Euro. Sollen es 256 GB Flash sein, schlägt es mit 539 Euro zu Buche. Im Vergleich zum Galaxy A53 5G werden also 40 Euro respek­tive 30 Euro mehr fällig.

Für das Galaxy A34 5G in der Ausstat­tung 6 GB RAM und 128 GB Flash möchte der Hersteller 389 Euro haben. Für die Ausgabe mit 8 GB RAM und 256 GB Flash 459 Euro. Eine Preis­erhö­hung um 20 Euro. Die beiden Smart­phones sollen noch im März den Handel errei­chen.

Bei idealo über­zeugte das Galaxy A53 5G und fand sich unter den Top fünf der Smart­phone-Such­anfragen wieder.