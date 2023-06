Samsung Galaxy A54 5G: freenet-Deal im Preischeck

Im März stockte Samsung sein Mittel­klasse-Port­folio der A-Serie um das Galaxy A54 5G auf, womit es zu den aktu­ellen Modellen des Herstel­lers in dieser Klasse zählt. Der südko­rea­nische Hersteller agiert hinsicht­lich der Update-Versor­gung auch bei den güns­tigeren Modellen abseits Galaxy S23 und Co. vorbild­lich und verspricht unter anderem für das Galaxy A54 5G vier Gene­rationen Updates für das Android-Betriebs­system und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates.

Wer sich also jetzt noch für das Galaxy A54 5G entscheidet, wird noch von einem Groß­teil des Update-Verspre­chens profi­tieren. Zu den Key-Features des Galaxy A54 5G zählen ein Super-AMOLED mit 6,4 Zoll Diago­nale und 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate, eine Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Auflö­sung mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung und einer Blende f/1.8 sowie ein Akku mit 5000 mAh Kapa­zität. Samsung Galaxy A54 5G aktuell im freenet-Deal

Foto: Samsung, Logo: Freenet, Montage: teltarif.de Zum Markt­start kostete das Samsung Galaxy A54 5G mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität 489 Euro. Dabei handelt es sich um die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Die UVP kann jedoch aufgrund schwan­kender Markt­preise kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start eines Smart­phone-Modells darunter liegen und ist deshalb nur bedingt aussa­gekräftig.

Derzeit bietet der Händler freenet das Galaxy A54 5G deut­lich güns­tiger als nach der UVP des Herstel­lers an. Wir haben uns das Angebot ange­schaut und sagen Ihnen, ob es sich preis­lich lohnt. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite zu dem Thema.

Galaxy A54 5G: Lohnt sich der freenet-Deal?

Samsung Galaxy A54 5G Datenblatt

freenet offe­riert aktuell das Galaxy A54 5G mit 128 GB Spei­cher in verschie­denen Farben ("Awesome Lime", "Awesome Violet", "Awesome Graphite", "Awesome White") jeweils zu einem Preis in Höhe von 319 Euro. Zuzüg­lich Versand­kosten erhöht sich der Preis auf 323,95 Euro. Das Angebot gilt bis zum 25. Juli, 23.59 Uhr, bezie­hungs­weise solange der Vorrat reicht. Im Rahmen des Preis­ver­gleichs beschränken wir uns auf die Farb­vari­ante Awesome Graphite.

Vergli­chen mit den Preisen anderer Händler handelt es sich beim freenet-Deal um ein sehr gutes Angebot, das es so auch bei klar­mobil gibt. Bei anderen Händ­lern wie Galaxus und MediaMarkt/Saturn (jeweils 352,10 Euro inklu­sive Versand­kosten), Elec­tronis (356,36 Euro inklu­sive Versand­kosten) und computer universe (358,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) kostet das Samsung Galaxy A54 mit 128 GB internem Spei­cher derzeit mehr als bei freenet/klar­mobil.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können. Die ange­gebenen Vergleichs­preise können daher nur eine begrenzte Zeit gültig sein. Stand des Preis­ver­gleichs ist der 20. Juni, ca. 14.45 Uhr.

