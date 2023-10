Amazon Prime Deals: Samsung-Mittelklasse im Preischeck

Amazon biegt mit seiner aktu­ellen Prime-Aktion in die Ziel­gerade ein. Die Ange­bote zur Samsung-Galaxy-A-Klasse laufen noch bis Mitter­nacht. Lohnen sich ausge­wählte Modelle preis­lich?

Amazons zwei­tägige Prime-Deal-Days-Aktion endet heute um Mitter­nacht. Bis dahin gibt es noch eine Reihe von Ange­boten zu erkunden. Wir beschäf­tigen uns nach­fol­gend mit drei Mittel­klasse-Modellen des Herstel­lers Samsung und sagen Ihnen, ob sich dies­bezüg­lich die Amazon-Prime-Ange­bote preis­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an Ergeb­nissen aus Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen haben wir dabei nicht berück­sich­tigt. Mittelklasse-Galaxys aktuell bei Amazon im Angebot

Fotos: Samsung, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können. Die ange­gebenen Vergleichs­preise können daher nur eine begrenzte Zeit gültig sein. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

Die Ange­bote gelten nur für Abon­nenten des kosten­pflich­tigen Premium-Service des Online-Händ­lers. Nach einem 30-Tage Gratis­zeit­raum kostet der Service, der unter anderem auch Zugang zum Video­strea­ming-Dienst Prime Video bietet, rund 9 Euro pro Monat oder rund 90 Euro pro Jahr.

Samsung Galaxy A54 5G

Das erste Angebot betrifft das Samsung Galaxy A54 5G. In der Farbe "Awesome Graphite" mit 128 GB internem Spei­cher kostet es im Rahmen der Prime-Deal-Days 347,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Oben­drein wirbt Amazon mit einer Herstel­ler­garantie von 30 Monaten, die es exklusiv nur beim Online-Händler für das Modell gibt.

Gemäß aktu­ellem Vergleich der Markt­preise für das Galaxy A54 5G handelt es sich bei dem Amazon-Prime-Angebot um ein gutes Angebot. Bei anderen Händ­lern kostet das Modell im Schnitt ab über 20 Euro mehr. Details zur Ausstat­tung des Samsung Galaxy A54 5G finden Sie im passenden Daten­blatt.

Samsung Galaxy A23 5G

Ein weiteres Angebot gibt es mit dem Mittel­klasse-Smart­phone Samsung Galaxy A23 5G. In der Farbe Schwarz mit 64 GB Spei­cher und 30 Monaten Herstel­ler­garantie kostet es bei Amazon derzeit 188,99 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Ist das ein guter Deal? Ja, bei anderen Händ­lern werden ab über 200 Euro für das Modell fällig. Details zur Ausstat­tung des Samsung Galaxy A23 5G finden Sie im passenden Daten­blatt.

Samsung Galaxy A14

Das LTE-Modell Samsung Galaxy A14 in Schwarz, mit 64 GB internem Spei­cher und 30 Monate Herstel­ler­garantie wird noch bis Mitter­nacht für Prime-Abon­nenten zu einem Preis in Höhe von 149 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten.

Der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt: Dabei handelt es sich nicht um das beste Angebot. Beim Händler Note­boobs­bil­liger ist die genannte Version mit einem Preis von rund 146 Euro etwas güns­tiger. Das Galaxy A14 gibt es auch in einer 5G-Version. Die besten Markt­preise liegen rund 20 Euro höher als der Amazon-Prime-Deal-Days-Preis für die LTE-Vari­ante. Details zur Ausstat­tung des Samsung Galaxy A14 finden Sie im passenden Daten­blatt

